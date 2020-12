Henry Cavill abandona el rodaje de 'The Witcher' tras sufrir un accidente

Toda la fortuna que tuvo Netflix con el estreno de 'The Witcher', que en su momento se afianzó como el debut más exitoso de la historia de la plataforma, se está viendo revertida durante el rodaje de la segunda temporada. Cuando ya estaba en marcha a comienzos de 2020, se convirtió en una de las primeras ficciones en comunicar un caso positivo de coronavirus en marzo. Recientemente, en noviembre, otra oleada de positivos frenó de nuevo la producción, y ahora se ha producido otro altercado inesperado.

Henry Cavill en 'The Witcher'

En esta ocasión, las malas noticias están relacionadas con la estrella de la serie, Henry Cavill, que ha tenido un leve accidente mientras grababa una secuencia de acción. Como apunta Deadline, el altercado tuvo lugar mientras que el actor que encarna a Geralt de Rivia se encontraba a unos seis metros de altura asegurado con un arnés. En ese momento, Cavill ha sufrido lo que se ha descrito como "una lesión muscular menor en la pierna".

Por lo tanto, el actor inglés tendrá que mantenerse apartado durante un tiempo para recuperarse. No obstante, el equipo de producción ha conseguido cuadrar su ausencia para no tener que detener por tercera vez las cámaras. De esta manera, mientras Cavill se recompone, la ficción de Netflix seguirá completando su segunda entrega en Arborfield Studios, donde está retratando el Continente creado por Andrzej Sapkowski.

¿Llegará en 2021?

Antes de que estallara la pandemia de coronavirus ya sabíamos que la segunda temporada de 'The Witcher' no llegaría hasta 2021, debido a su exigente su rodaje y la no menos desdeñable tarea de postproducción. Y tras haber visto detenida su grabación hasta en dos ocasiones, ahora la incógnita es si realmente podremos ver los nuevos episodios el año que viene, aunque de ser así no cabe esperarla para antes del tramo final de 2021.