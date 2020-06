'The Witcher' retomará el rodaje de su segunda temporada en agosto

Empieza la nueva normalidad en la industria del entretenimiento. Aunque todavía habrá que esperar para que se recupere el ritmo de producción habitual, que se vio truncado cuando el brote de coronavirus alcanzó los países occidentales, ya hay grandes títulos que están poniendo fecha al regreso a las grabaciones. El último en sumarse a la lista ha sido 'The Witcher' que, tras arrasar en Netflix con su entrega inicial, aprovechará el verano para retomar el rodaje de la segunda temporada.

Henry Cavill en 'The Witcher'

La fecha anunciada por la plataforma de streaming para reanudar la producción de 'The Witcher' en Reino Unido es el 17 de agosto, como indica Variety. A partir de ese momento, Henry Cavill volverá a caracterizarse como el cazador de monstruos Geralt de Rivia, que en esta ocasión no estará inmerso en diferentes líneas temporales, como ha confirmado la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a The Wrap. No obstante, eso no significa que no vaya a haber experimentación temporal: "Haremos flashbacks, flashforwards... Integramos el tiempo de manera totalmente diferente a la de la primera temporada."

El rodaje de 'The Witcher' se detuvo en marzo, como sucedió con el resto de títulos originales de Netflix, pero su caso fue más grave al haber detectado un positivo en su equipo. Al desvelarse que Kristofer Hivju, uno de los flamantes fichajes de los nuevos episodios, había sido contagiado de coronavirus, se paralizó el trabajo en el estudio inglés donde se desarrolla la serie.

¿Cumplirá con los plazos?

La segunda temporada contará una vez más con Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra, además de incorporar nuevos ingredientes a la mezcla. La más destacada de esas apariciones será la de Kim Bodnia, que dará vida a Vesemir, mentor de Geralt y una figura clave para comprender el universo creado por Andrzej Sapkowski. Previsiblemente, esta detención de casi medio año afectará al lanzamiento previsto de la tanda de episodios, cuyo estreno, por ahora, sigue programado para 2021.