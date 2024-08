Por Alejandro Burrueco Marín |

'El rey de los bocadillos', Ginés Corregüela, pasó de personalidad de internet a carne de televisión con su participación en 'Supervivientes 2023'. Como ya es un rostro de Telecinco, muy polémico por la infidelidad a su exmujer con Yaiza Martín, su hija Miriam Corregüela acudió el pasado sábado 3 de agosto a 'La vida sin filtros' para reencontrarse con su padre después de su distanciamiento tras el concurso.

Reencuentro entre Miriam y Ginés Corregüela en 'La vida sin filtros'

Antes de ese emotivo reencuentro,. "Estoy en una etapa complicada porque, aunque de cara a redes sociales soy muy explosiva, al final me ha comido.", le decía la joven Corregüela a Cristina Tárrega

"Hace un mes me llamó mi hermana para que fuera a verle porque estaba en una situación crítica. Mi padre se quería quitar de en medio. No es fácil verle", ha revelado la influencer añadiendo que la fama cambió por completo a su padre. Hasta su paso por 'La vida sin filtros', padre e hija llevaban sin verse casi un año y medio, pese a vivir a tan solo 10 kilómetros.

Un pequeño acercamiento

No obstante, la jienense ha dejado caer que su hermana no verá con buenos ojos el acercamiento con su padre: "Cada una tiene su opinión, yo no voy a machacarla por lo que haga, así que espero que sea empática y entienda que me tengo que quitar este peso". Por otro lado, su madre, Isabel Hurtado, le da más libertad en este tema: "Mi madre siempre me dice que me guíe con el corazón y que no piense en lo que ha pasado con ella".