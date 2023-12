Por Beatriz Prieto |

Han pasado ya dos años desde que se dio a conocer que José Luis Gil, conocido por sus míticos papales en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', además de sus trabajos como actor de doblaje, había sufrido un infarto cerebral. Desde entonces, a través de sus compañeros y familiares, se ha ido a dando a conocer su estado de salud y, aunque había ciertas esperanzas puestas en su regreso, su hija se ha sincerado y todo parece apuntar a que el estado de salud del actor no lo permitiría.

En una entrevista para Pronto , Irene Gil ha hablado de las secuelas que sufre el conocido intérprete, aún después de tanto tiempo: ". Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos". De hecho, la hija de Gil desveló que "hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y,".

"Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", se sinceró Irene, quien también aseguró de Gil que "tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven". Asimismo, la hija del intérprete declaró que "mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse".

"Un golpe tremendo"

Las declaraciones de Irene llegan casi dos meses después de que ella misma dedicara unas palabras a su padre a través de Instagram, cauta y agradecida ante las preguntas sobre su estado de salud. "Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", confesaba la hija del actor, quien por entonces reconoció que "estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma", en medio de su lucha "por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa".