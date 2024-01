El hijo de Arévalo justifica el trato a Malena Gracia en el tanatorio: "¿Qué hace aquí?"

Por Daniel Parra |

La muerte de Arévalo el pasado miércoles 3 de enero ha conmocionado al mundo de la televisión y de la comedia. Algunos rostros del entretenimiento se han acercado en las últimas horas al tanatorio de Valencia para dar su último adiós al humorista, siendo la visita de Malena Gracia la más polémica. La actriz, que mantuvo una relación sentimental con Arévalo, se marchó del tanatorio entre lágrimas, según ella, por el trato recibido por la familia del cómico.

Malena Gracia abandonando el tanatorio

que ha recibido su padre por parte de la gente que ha venido "de toda España, también de Sudamérica, México, Chile...". "Era una persona muy querida que vivía para su profesión y, quieras que no, la gente lo ve reflejado", comentó. Preguntado por el incidente que Malena Gracia denunciaba, justificó su salida del tanatorio:

El hijo de Arévalo afirmó que Gracia solo buscaba protagonismo: "Se ha esperado a que todo el mundo saliera y estuvierais solos vosotros para montar su espectáculo". Además, aclaró que "aquí nadie la ha tratado mal y nadie le ha dicho nada": "Simplemente mi prima ha hablado con ella, mi prima es una persona supereducada". Paco insistió en que nadie había echado a la actriz del tanatorio, aunque admitió: "Merecerse ese trato que ella dice, desde luego por mi parte sí que se lo merece". "A mí no me es para nada agradable ver a esa persona en televisión diciendo todas las cosas que ha dicho por esa boca de mi padre", justificó, añadiendo que Gracia no mantenía ninguna relación con su padre.

Su encontronazo en 'Sálvame Deluxe'

Malena Gracia explicó a los medios su abrupta salida del tanatorio: "Ha pasado algo muy feo ahí, que no lo voy a contar, pero horrible". La actriz aprovechó las cámaras de 'Vamos a ver' para despedirse de Arévalo: "A pesar de nuestras diferencias en esta última etapa, siempre te quise y te querré". Las diferencias a las que hizo referencia Gracia y a las que aludió el hijo del cómico tienen que ver con el encontronazo que protagonizaron en 'Sálvame deluxe' en 2021, donde la vedette acusó a Arévalo de machista tras su ruptura. "Te gusta mucho formar el lío para hacer televisión", le respondió entonces el humorista.