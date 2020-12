Himar González reaparece en Antena 3 tras su ingreso hospitalario a causa de una grave infección

Casi dos semanas después de la preocupante imagen que publicó en su cuenta de Instagram, Himar González vuelve a dar el tiempo en 'Antena 3 noticias fin de semana', donde ha sido muy bien recibida por parte de sus compañeros, Matías Prats y Mónica Carrillo. La meteoróloga ha estado hospitalizada por una bacteria que le provocó "una infección interna muy grave", según explicó en la revista ¡Hola!. Después de recibir el alta, el 19 de diciembre volvió a reincorporarse en su puesto de trabajo para dar el tiempo.

Matías Prats, Mónica Carrillo e Himar González en 'Antena 3 noticias fin de semana'

"Veamos si las precipitaciones van a seguir. Himar, bienvenida", la recibía Matías Prats para dar paso a su sección. "Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con vosotros", agradecía la meteoróloga. Además, aprovechó un pequeño guiño hacia Mónica Carrillo para introducir el tiempo que iba a haber en la península en los siguientes días: "El lunes comienza el invierno, la estación preferida de Mónica, y ello se va notando en el tiempo", empezaba la presentadora después de haber permanecido en el hospital 11 días.

El 2 de diciembre, González publicó un selfie en su cuenta de Instagram que preocupó mucho a sus seguidores teniendo en cuenta que siempre ha mostrado un lado muy saludable compartiendo su afición por el deporte. Tras ver las reacciones de la gente, Himar volvió a subir una nueva imagen de ella en el hospital para demostrar las mejorías que estaba consiguiendo gracias al tratamiento. Finalmente el 10 de diciembre le dieron el alta y agradeció con otra fotografía el buen trato que había recibido por parte del personal sanitario, así como los mensajes de cariño que le habían mandado algunos espectadores de la cadena privada.

"Lo pillamos a tiempo sino ya no estaría aquí"

Himar González concedió una entrevista en la que detallaba cómo había sido su enfermedad. Comenzó a encontrarse mal un domingo que estaba en el plató de Antena 3 y al día siguiente tuvo 40 de fiebre, lo que le hizo sospechar que pudiese ser Covid-19. Rápidamente siguió el protocolo que tiene Atresmedia para evitar la expansión del virus en la empresa: "Me hicieron el test y salió negativo". Finalmente, en urgencias descubrieron de dónde venía la dolencia: una bacteria que le produjo una infección sanguínea "muy grave". "Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí...", confesó la meteoróloga.