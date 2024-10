Por Beatriz Prieto |

A punto de cumplir su primer mes de vida en Televisión Española, 'La revuelta' recibió a dos de las protagonistas de una de las grandes damnificadas del fichaje de David Broncano y compañía, '4 estrellas': las actrices Dafne Fernández y Marta Aledo. La serie dejaba de emitirse en abierto con la llegada de 'La revuelta', para dar el salto a RTVE Play, donde ha continuado su emisión hasta su inminente despedida, este jueves 10 de octubre, cuando se lance el episodio final, motivo por el que ambas actrices pasaron por el programa de Broncano, quien no eludió el asunto.

Dafne Fernández y Marta Aledo en 'La revuelta'

por la llegada de su programa al access prime time de La 1 a raíz de una pulla de Denisse Peña , también actriz de la serie, sobre el asunto. Con ese antecedente, tras saludar a sus invitadas,. "Estamos enfadadas", bromeó Aledo, tras lo cual Grison se sumó para comentar que "han cambiado '4 estrellas' por tres rayas". "Es una serie que había antes en Televisión Española, a esta hora, y ahora no", aclaró el jienense a la audiencia.

"Estar, estamos", matizaron las actrices, dado su salto a la plataforma de RTVE. Por esa razón, Aledo aseguró que "no hay controversia, porque en realidad nadie se ha ido, porque nosotros seguimos", tras lo cual Broncano quiso saber cómo les habían explicado la cancelación de su serie: "¿Os dijeron: 'Esto es porque viene Broncano'?". "No, pero estábamos muy enteradas. Nuestro futuro dependía de ti, pero sin rencor", desveló Fernández, mientras que Aledo añadió que "no estamos en el fondo nada enfadadas, porque las cosas se acaban. Estamos muy contentas, nos gusta tu show bastante".

"Tenemos una vida sexual más abundante"

"Yo lo siento", les dedicó Broncano, para después recordar cómo, una vez anunciado su fichaje, "se dijeron muchas tonterías, que era todo mentira, pero lo vuestro era real". "Al fin y al cabo, no era culpa nuestra, pero es verdad que me identificaba por la parte de ser trabajadoras, porque se acababa la serie y me daba un poco de cosa. Era una putada real", se sinceró el presentador, quien recibió entonces un abrazo de sus dos invitadas "para que la gente vea que no hay mal rollo".

"Las cosas se acaban y empiezan. Estamos muy contentas", lo tranquilizaron las actrices. Asimismo, su cancelación volvió a ser centro de la conversación cuando Broncano abordó la pregunta clásica sobre las relaciones sexuales del último mes. "Si me llegas a preguntar cuando estaba rodando la serie...", dejó caer Fernández, antes de preguntar al presentador "cuándo firmaste tú" el salto a Televisión Española. "Creo que no está relacionado", apuntó Broncano, un tanto sorprendido. "Sí, porque gracias a ti tenemos una vida sexual mucho más abundante, rica, saludable", afirmaron ambas invitadas, agradecidas porque estaban "más activas, no tenemos estrés, no hay que estudiar treinta páginas".