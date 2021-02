Ian Somerhalder se pronuncia sobre una posible vuelta de 'Crónicas vampíricas'

El tercer episodio de la tercera entrega de 'Legacies'' titulado "Salvatore: The Musical!", removió muchos sentimientos entre los fanáticos de 'Crónicas vampíricas'. La Escuela Salvatore para Jóvenes y Prodigios celebró su aniversario con una actuación musical donde los protagonistas del segundo spin-off interpretaron a los personajes de la serie original, como Elena Gilbert, Caroline Forbes y los hermanos Damon y Stefan Salvatore.

Ian Somerhalder y Candice King en 'Crónicas vampíricas'

Durante la función hubo muchos guiños al trabajo protagonizado por Ian Somerhalder, pero lo más sorprendente fue la intervención de Candice King, actriz que interpretó a Caroline en la ficción original. El homenaje y el cameo sirvieron para que los seguidores de la saga empezasen a hacerse ilusiones de un posible revival de la serie que acabó hace cuatro años. Teniendo en cuenta que muchas ficciones antiguas están volviendo a activarse años después, no es descabellado que pueda ocurrir lo mismo con el proyecto de The CW.

Ian Somerhalder ha dado su opinión al respecto en una entrevista en SiriusXM, donde afirmó que no está seguro de que una nueva entrega pueda funcionar igual de bien que las anteriores. "No he escuchado nada sobre la novena temporada", aseguró el actor, bromeando con que los personajes serían demasiado viejos para volver. "Fue genial y tuvo un gran recorrido, y ahora todavía sigue viva. Eso es lo que es tan asombroso; que sigue viva", concluyó el intérprete, a quien pudimos ver el año pasado en la serie 'V-Wars' en Netflix; una ficción que pasó sin pena ni gloria por la plataforma streaming.

El cameo de Candice King

Aunque fue uno de los momentos más destacados del 3x03 de 'Legacies', Candice King no apareció personalmente en la ficción. Lo hizo a través de una carta que escribió Caroline a su hija Lizzie. Julie Plec, showrunner de 'Crónicas vampíricas' explicó que la intérprete tenía ganas de hacer un cameo: "Siempre ha dicho que aparecería algún día, pero que quería un descanso tras 'Crónicas vampírica' y 'The Originals'. Quería salir y vivir una vida sin Caroline Forbes durante un tiempo. Pero siempre ha dicho: 'Si necesitáis algo pequeño o simple, simplemente decídmelo'. Así que le mandé un mensaje y ella dijo que por supuesto", desveló Plec.