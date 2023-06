Ibai Llanos, víctima de un brutal hackeo que le borra todos sus vídeos de YouTube

Por Almudena M. Lizana |

"Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas. Elon Musk, me has jodido el domingo, gilipollas", escribía Ibai Llanos en su perfil de Twitter, comunicando así cómo ha sido víctima de un hackeo que le ha hecho perder todos los vídeos que tenía en su canal principal de la plataforma de vídeos.

La referencia a Elon Musk en su tweet es porque su perfil de YouTube, todavía vacío de contenido,. Por ese motivo, el streamer bromeaba al culpar al empresario y dueño de la mencionada marca. Además,de Musk y la marca.

De momento, se desconoce cómo ha podido ocurrir tal hackeo, pero el creador de contenido ha cambiado ya la fotografía del canal de YouTube. Además, tampoco se sabe si el de la 'Kings League' va a poder recuperar todos los vídeos que tenía en su perfil, por los cuales había llegado a conseguir más de 10 millones de seguidores.

Sus audiencias en Cuatro

A principios de mayo de 2023, Mediaset España adquirió los derechos de emisión en abierto de la Kings League y la Queens League, los torneos de fútbol organizados por Gerard Piqué y el propio Ibai Llanos. Este contenido, a pesar de triunfar en las respectivas plataformas de streaming, no parece funcionar igual en la televisión lineal, anotando, por ejemplo, un 1,8% con 147.000 espectadores en la tarde del sábado 10 de junio con el partido de la Queens League entre el Xbuyer Team y Las Troncas F.C.