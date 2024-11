Por Pablo Fernández Pérez |

El pasado 19 de noviembre se cerró de repente el canal de Youtube de Iker Jiménez, donde presenta 'La estirpe de los libres' junto con Carmen Porter. Rápidamente, tras lo sucedido, Jiménez publicó en su cuenta de X lo siguiente: "Efectivamente, el canal de Youtube ha saltado por los aires. Qué casualidad, ¿verdad? Un ataque bien planificado. Vamos a ver si podemos recuperarlo".

'Horizonte'

Muchos fueron los usuarios en redes sociales que. Sin embargo, dos horas después, el mismo Jiménezdel comportamiento de algunos medios ante lo ocurrido:. No es decisión de Youtube como se está publicando (...). Poniendo en titulares que es Youtube quien me cancela por la información de la DANA.".

En el último programa de 'Horizonte', el del 22 de noviembre, Iker Jiménez ha querido dar parte de la situación aprovechando su conexión con un reportero en Paiporta: "Nacho Navarro, hace tres semanas, 24 horas después de la DANA, estaba en Paiporta. Entró a nuestro canal, hackeado y tumbado, además con jolgorio para muchos periodistas. Que si va con su ideología aparente, jalean la censura. Periodistas de largo alcance que públicamente no les importa decir: 'Qué bien que te han fastidiado tu medio de comunicación'. Ahí no hay ningún tipo de contemplación".

El asombro de Jiménez

Antes de la despedida del programa de 'Horizonte', Jiménez expresaba su opinión sobre lo sucedido, comenzando por hacer una pequeña broma: "Mira, me caigo hasta de la silla. Todavía tengo silla aquí, pese a que algunos no quieren que la tenga... la tenemos". Entonces, continuaba su testimonio: "Todo lo que ha pasado es tan raro... estoy asombrado (...) veía contraste entre youtubers, influencers, toda la gente a favor y la parte de los medios tradicionales dando mucha cera".

"¿Esto indica cierta división en el periodismo? ¿Hacía dónde vamos? (...) A mí hay algo en toda esta historia, tal y como ha pasado y hemos demostrado, que se me pierde. Hay algo que no me encaja, no lo acabo de entender", decía el presentador, y, a continuación, despedía de esta forma: "Gracias a todos, sobre todo a toda esa mala gente, a todos esos enemigos, a toda esa gente de las redes que se ha puesto a favor (...) Me han demostrado su capacidad de no tener miedo. Y ya solo nos queda ser valientes. No nos queda otra cosa".