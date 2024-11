Por Beatriz Prieto |

Tan solo unos días después de que Iker Jiménez se disculpara en 'Horizonte' por lanzar bulos en relación a las graves consecuencias de la DANA que ha dejado más de 200 muertos en Valencia, la sección de Jorge Ponce en 'La revuelta' trajo consigo lo ocurrido con una de las habituales e irónicas pullas del colaborador, en esta ocasión, contra el presentador de Cuatro.

Jorge Ponce y David Broncano en 'La revuelta'

, como el "tonteo" entre los presentadores o el llevarse la mano a la oreja mientras sueltan un "me confirman" antes de dar determinada información. Asimismo, el humorista, para así dar paso a un propio con las palabras "En breves momentos, Tom Cruise"., matizó Ponce, quien procedió a reiterar las palabras de la "promo"

"En cierta forma sí que estás diciendo...", dejó caer Broncano, ante lo que su compañero defendió que "estamos diciendo que a lo mejor lo vamos a dibujar, o a hablar de él, o a pedirle que venga". "Se puede decir. Luego si no viene, no pasa nada. Mira lo de Iker contando lo del parking, que ahí estaba el Santo Grial o no sé qué ha dicho, y luego: 'Perdón'", lanzó el colaborador, en referencia al bulo que lanzó Jiménez al asegurar que, en el parking inundado del centro comercial de Bonaire, "hay muchos cuerpos", algo que afortunadamente resultó ser falso una vez se pudo vaciar.

Las disculpas de Iker Jiménez

Las palabras de Ponce llegaban tan solo unos días después de que Jiménez se disculpara sobre sus palabras sobre los posibles muertos en Bonaire. "Nunca, nunca jamás, me he alegrado tanto de que mis fuentes fallen, y de fallar yo", aseguraba el presentador quien, no obstante, defendió que habían recibido dicha información de una fuente fiable. "Pero hubo un error más grave que todo esto: mi indignación", concedió Jiménez, achacando dicho sentimiento al hecho de haber perdido "la objetividad", para rematar el discurso pidiendo perdón por "ser un poco irresponsable".