Ana Rosa Quintana apoya a Iker Jiménez tras la polémica con ING por los bulos: "Me parece una canallada"

Este jueves, pasado 14 de noviembre, Ana Rosa Quintana presentó un nuevo programa de 'TardeAR' siguiendo con la cobertura de los efectos que la DANA ha producido y sigue produciendo en la Comunidad Valenciana y en diferentes partes de la península. Pero esta vez, quiso dejar clara su opinión sobre un conflicto que afecta directamente a Mediaset España.

Ana Rosa Quintana con Iker Jiménez y Carmen Porter en 2013

A pesar de que, la empresa bancaria ha tomado una decisión férrea, algo que y quiso expresarlo en su espacio en Telecinco. Recordemos que ambos comunicadores trabajaron codo con codo durante la etapa de Quintana al frente de Cuarzo, productora de ' Cuarto milenio ' en aquel momento.

"Quiero mandar un beso y todo mi apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter", comenzaba diciendo la presentadora. "No se puede utilizar una empresa para coartar la libertad de expresión de las personas (...) Quisieron hacer una operación, como ya vivió esta casa en una ocasión, y les ha salido mal. Y yo me alegro mucho de que les haya salido mal, me alegro mucho de que les quiten todas las cuentas (...) Todos los que hacemos programas grabados, en directo, tantos años, pues, a veces, ocurren cosas y todos nos equivocamos. Pero Iker salió inmediatamente, lo explicó, pidió disculpas por lo que tenía que pedir disculpas, pero lo otro me parece una canallada. Así que, compañeros, nuestro apoyo".

Otras retiradas de anunciantes

Como comenta Quintana, esta no es la primera ocasión en la que Mediaset España se ha enfrentado a la retirada de anunciantes debido a controversias en algunos de sus programas. La primera ocurrió a finales de 2011, cuando la entrevista remunerada a la madre de "El Cuco" en 'La noria' generó una fuerte presión social y el abandono de varias marcas, lo que finalmente llevó a la cancelación del formato de La Fábrica de la Tele. En 2019, el grupo de comunicación vivió una situación similar a raíz del caso de abuso sexual a Carlota Prado durante 'GH Revolution' (2017).