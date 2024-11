Por Pablo Fernández Pérez |

La polémica con Iker Jiménez y 'Horizonte' lleva salpicando todos los medios de comunicación y cada rincón de las redes desde hace semanas. Todo lo sucedido con la desinformación que el presentador difundió en su perfil de X sobre el parking de Bonaire y con su excolaborador Rubén Gisbert le ha pasado factura estos días, y a ello se le ha sumado ING, quitando su publicidad del programa. En la entrega del 14 de noviembre, Jiménez no ha querido dejar pasar el tema.

'Horizonte'

"Tengo tanto que contar, y tan increíble...", comenzaba diciendo el presentador., anunciaba antes de que mostrar una recopilación de reacciones del vídeo que su equipo publicó en redes sobre. "Y luego el de los bulos es Iker Jiménez,", decía uno de los usuarios en las reacciones emitidas.

"Vamos más allá", continuaba Jiménez. "Yo quiero darle un mensaje aquí a Alessandro Salem, que es el que manda aquí, porque, en el momento en el que todo esto empezó, (...) desde el primer instante, me dice por teléfono: 'Iker, estoy contigo'", confesaba el presentador sobre el apoyo que recibió por parte del Consejero Delegado de Mediaset España después de que le dijera que si lo veía conveniente, que lo echase. Además, añadía con humor: "La gente nos preguntaba que cómo estábamos, y yo estoy un poco así, porque jugué ayer al fútbol (...) y hacía dos semanas o tres que no jugábamos con todo esto de los reportajes y yo estoy un poco reventado".

"¿Qué ha pasado que es mágico? Que vosotros, amigos, de toda condición, raza, cultura, ideología, la red, el pueblo ha dicho 'no, por aquí no' (...) hablamos de la libertad en general, y por aquí no", explicaba el periodista sobre el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores mientras mostraba en pantalla mensajes de todo tipo de personalidades, entre las que se encontraban famosos como Arturo Pérez-Reverte o Carlos Herrera. "La ola de luz que ha traído toda esta gente significa lo siguiente, mira: a los que canceláis, a los que habéis tomado las redes como campo de batalla, a los que amedrentáis a las empresas (...) ya vale. Ya vale. Porque creemos en la libertad, porque estamos hartos de maquinaciones, porque sois siempre los mismos. Es un fenómeno único (...) cuando tiras el bumerán, ten cuidado, que vuelve".

Carmen Porter en 'Horizonte'

El agradecimiento de cierre

Iker Jiménez quiso concluir el capítulo al lado de Carmen Porterdando las gracias a todo aquel que ha seguido con él y que lo ha defendido: "Ha sido francamente maravilloso (..) Esto ha sido un movimiento de amor, os lo juro. No a mí, no a nosotros, a 'oye, no queremos que haya maniobras para callar a ciertos programas o ciertos comunicadores'. Y, dicho lo cual, yo mando un abrazo a todos, hasta a los que más palos nos ha dado (...) Aquí no queremos matones, queremos libertad (...) Estoy feliz, gracias".