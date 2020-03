La impactante imagen de la cara de Nuria Martínez tras un reacción alérgica por un melocotón

Uno de los episodios más sorprendentes que se vivieron en la casa de la séptima edición de 'GH VIP' sigue dando mucho de lo que hablar. La que fuese concursante Nuria Martínez tuvo que abandonar el reality show producido por Zeppelin por ser alérgica al melocotón. Esta tuvo que dejar el espacio tras sufrir una reacción alérgica a dicha fruta y nunca volvió a formar parte del mismo. Lo que sí le permitieron la productora y Mediaset España fue unirse a la repesca de la edición y paralelamente sí fue concursante de 'El tiempo del descuento' pero nunca regresó a la casa de Guadalix de la Sierra como integrante del espacio a pleno derecho precisamente por ese problema de salud.

Instantánea publicada por Nuria Martínez en su Instagram oficial

Ya en su día ya explicó que "me dio una reacción alérgica que la gente no vio porque estaba muy hinchada y no lo sacaron", Y avisó que "algún día os enseñaré la foto de mi cara y lo entenderéis todo". Pues bien, ese día ha llegado y es que Nuria Martínez ha colgado en su perfil oficial de Instagram una imagen que se tomó cuando después de salir de la casa de 'GH VIP' afectada por la reacción alérgica. Lo ha hecho después de que un seguidor le preguntase precisamente por ello. "Nunca me había dado por enseñaros algo tan triste porque para mí es algo fuerte de mi vida", empezó diciendo la chica, para después dejar claro que sí, iba a lanzar la foto.

El momento más complicado de Nuria Martínez

"Algún día tenía que llegar y ya que me lo estáis preguntando; creo que ha llegado la hora de que sepáis que nada era mentira, que he estado muchísimo tiempo de médico en médico, de psicólogos y de tratamientos porque las alergias te vienen de un día para el otro y dio la casualidad que me pasó justamente en 'GH VIP 7' y obviamente lo primero es la salud, no estaba bien para volver en ese momento y así me ponía cada dos por tres", escribió primero Martínez. "Llegué a un punto que ya no podía respirar, poca broma. No os podéis imaginar lo mal que lo pasé y lo que me han ayudado muchos alergólogos", contó después la chica en un texto que acompaña a la impactante imagen que sin duda evidencia lo mal que estaba su cuerpo en ese momento.

Después de ese momento, y tal y como la propia Nuria Martínez quiso contar en su vdía, tuvo que ser tratada por especialistas en la materia. "He tenido que estar un tiempo con pruebas médicas para quedarme tranquila de todo lo que me salió", cuenta, añadiendo que más allá de esto también tuvo que recibir un importante tratamiento psicológico. En ese momento, Nuria quiso también "dar las gracias a la productora y a toda la gente que me apoya, a mis fans y a mi familia que son los que verdaderamente me importan y saben cómo soy" y cargó contra sus "haters": "A los que no también les mando un beso y que mientras hablen, quiere decir que estoy viva (...) ¡Qué vida solo hay una y hay que aprovecharla al máximo!".