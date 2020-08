Fani y Christofer sí se han casado, pero en 'Sálvame' y con Kiko Hernández oficiando la boda

El pasado 23 de agosto, Fani Carbajo daba en 'Viva la vida' una de las noticias más tristes para ella: se anulaba su boda con Christofer Guzmán debido al repunte de casos de coronavirus que se están registrando en las últimas semanas. El día 28 no podrán celebrar el enlace como tenían pensado, pero 'Sálvame' ha querido poner un parche a la situación permitiéndoles darse el "sí, quiero" en directo.

Fani Carbajo y Christofer Guzmán se casan en 'Sálvame'

El programa del 25 de agosto recogía tal señalada ocasión, con la pareja vestida de boda y un improvisado set en plató. Chelo García-Cortés tomaba la función de madrina y Alonso Caparrós, como padrino, llevaba a Fani hasta el altar. Kiko Hernández los esperaba al final del plató, pues era él quien iba a oficiar la boda que, como si de la realeza se tratara, la podría presenciar toda España desde sus hogares.

Nada más ver a su futura esposa frente a él, Christofer se emocionaba, costándole reprimir las lágrimas. Hernández daba inicio poco después a la lectura de los artículos limón, naranja y tomate, del código 'Sálvame', que afirmaba aspectos como que "si uno se sienta en 'Sábado deluxe', el otro también puede", "si hay que hacer una exclusiva por el bien de la familia, se hace" o que "hay que guardarse fidelidad". Pese a que había una sorpresa que podría amargarles el enlace, Rafa Mora decidió no dar paso a la persona con la que llevaba hablando toda la boda y dejarles que fueran felices en su día.

El padre de Christofer no aprueba la boda

Antes de darse el "sí, quiero", 'Sálvame' había preparado un vídeo recopilatorio con declaraciones de los invitados que no habían podido asistir. Maite, la tía de Fani, aprobaba el enlace, afirmando que "lo hacen porque lo tienen que hacer". Quien no estaba tan de acuerdo era Water, el padre de Christofer, que comentaba que después de 7 años viviendo juntos no comprendía "el apuro de casarse": "Yo lo encontré muy apresurado, muy alocado. Cinco meses en cuarentena y luego ir para allá en avión, ¿para qué? ¿Para exaltarse? Mejor quedarme en Chile". Por su parte, Yola Berrocal les daba la bendición: "Se sacrifican ellos para que no pase nada, entonces me parece que ha sido muy bonito".