Tamara Falcó ha sido duramente criticada después de que asegurarse en 'El hormiguero' que ella no quería vacunarse con la vacuna de AstraZeneca, alimentando el miedo creado hacía esta composición antivírica. "Pues diría: 'Ciao, pescao'. Porque no me quiero vacunar con AstraZeneca, porque quiero que me aseguren que la vacuna con la que me voy a vacunar es segura", aseguró la hija de Isabel Preysler.

'laSexta noche'

Tras esos comentarios, sus compañeros de mesa de 'El hormiguero' rebatieron su argumentario, pero no fueron los únicos que lo han ido haciendo con el paso de los días, dando un tirón de orejas a la diseñadora: uno de ellos ha sido Iñaki López en 'laSexta noche'. "Ciao, Pescao" dijo con tono de burla el presentador al terminar el vídeo de las declaraciones de Tamara. "Mucha gente dirá cómo esta investigación ha sido pagada con dinero público yo quiero ejercer mi derecho y escoger la vacuna, que mejor me vaya no sé, con el color de los ojos", sentenció Iñaki.

También opinó al respecto la periodista Rocío Vidal, también conocida como La gata de Schrödinger: "Sí todo el mundo tomáramos esa decisión, puede suponer un riesgo de contagio mayor y que todo esto se retrase más. Es una sensación equivocada por el enorme foco en los riesgos tan mínimos de lo que ha ocurrido con AstraZeneca". La periodista calificó la actitud de Tamara de "egoísta y privilegiada".

Nuria Roca, alabada

La periodista Nuria Roca fue también una de las protagonistas de la pasada emisión de 'El Hormiguero', solo que ella para bien. Las redes destacaron como enseguida trató de corregir a Tamara Falcó, con un discurso sobre la responsabilidad ciudadana y la vacunación. "Lo que pasa es que con ese tipo de decisiones también de alguna manera ponemos en riesgo la vida de otras personas, si no aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a contagiar a gente que se va a poner muy malita y se va a morir", sentenció la periodista.