¿Quién es Caniche en 'Mask Singer', Tamara Falcó o Hiba Abouk?

La noche del 4 de noviembre, Antena 3 estrenó el concurso revelación de la temporada, 'Mask Singer: adivina quién canta', con grandes datos de audiencia. Una primera noche en la que se presentaron las seis primeras máscaras y se descubrió la identidad de Georgina Rodríguez bajo la máscara del León, y a las que se unen seis más en la noche del miércoles 11 de noviembre, entre las que figura Caniche.

Caniche, máscara de 'Mask Singer'

A primera vista, el Caniche es un animal que se suele relacionar con la elegancia, incluso con la aristocracia, dado que son perros muy cotizados y muy valorados incluso en los concursos de belleza caninos. Por lo tanto, esta máscara podría apuntar tanto a alguien con mucha elegancia, una persona que cuide mucho su aspecto, como incluso alguien de mucho prestigio o un aristócrata, una de las categorías recogidas como primeras pistas generales de los concursantes, que podrían apuntar a figuras como Tamara Falcó, quien de hecho ya ha participado en varios programas televisivos como 'El hormiguero'.

Un lado "callejero"

A pesar de esa primera inclinación que uno puede tener hacia la elegancia o la última moda por lo que transmite la máscara, lo cierto es que la primera pista que se ha ofrecido sobre Caniche se aleja un poco de este aspecto, jugando así al despiste. "¡Adoro mi lado callejero! Me encanta ir en chándal, hacerme una coleta y estar en la calle con mis amigas", recoge la primera pista. Un apunte que podría dirigirse hacia alguna influencer o artista que no siempre apueste por la ropa estrictamente "elegante", como trajes o vestidos, sino que también se incline por lucir bien con una prenda tan popular y tan cómoda como el chándal, además de disfrutar del tiempo con sus amistades. De esta forma, se podría apuntar hacia figuras como Dulceida, Rosalía o Lola Índigo, aunque hay quienes también apuestan por Chenoa a raíz de su memorable aparición en chándal tras su sonada ruptura con David Bisbal.

¿Objetivo de paparazzis?

Apenas unas horas antes de la emisión de la segunda gala, 'Espejo público' lanzó la segunda pista de esta nueva máscara. "Siempre tengo que estar perfecta, nunca puedo tener una arruga ni un pelo fuera de sitio. Todo por si me hacen una foto", comunicaron en el programa de Susanna Griso. Una nueva pista que pondría el foco sobre la posibilidad de que esta celebrity sea perseguida por paparazzis, por lo que quizás sea una figura muy destacada del mundo del corazón o que despierta sumo interés entre la opinión pública. ¿Quizás alguien que haya sido portada de revistas a nivel mundial, tal y como apuntan las pistas generales lanzadas previo al estreno del programa? ¿O alguna profesional con una larga y destacada trayectoria profesional?

Una voz "muy dulce"

Ya en la gala, la persona oculta bajo Caniche apostó por cantar "Mamma Mia", después de lanzar nuevas pistas, que comenzaba señalando lo "aburrido" que era "ser un Caniche High Level", además de aportar las pistas anteriormente mencionadas. "Detrás de este adorable caniche, hay una voz que os va a enamorar", prometió la desconocida, de quien Javier Calvo destacó la aparición de un "libro de introducción a la filosofía" en su vídeo de presentación. Los investigadores señalaron además que era "más joven de lo que habríamos imaginado" y su voz "muy dulce". "Se defiende cantando", señaló Malú.

"Me dedico a muchas cosas"

Las apuestas de los investigadores de 'Mask Singer' sobre Caniche

Tras la actuación de Caniche, los investigadores lanzaron sus apuestas, entre las que figuraba Maribel Verdú, por parte de José Mota; Tamara Falcó fue la de Javier Ambrossi; Calvo apostó por Hiba Abouk; mientras que Malú se quedó entre Helen Lindes y Eva González, incluso se habló de Pilar Rubio por su "lado cañero de la leche". Además, cuando le plantearon la cuestión de cuál era su profesión, aseguró que "me dedico a muchas cosas, porque me gusta ver de todo un poquito" y, al bajar del escenario, confesó haber estado "muy nerviosa por cantar", lo que confirmaría que no se trata de una cantante profesional.