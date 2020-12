Tamara Falcó admite en 'El Hormiguero' que se saltó las medidas sanitarias y pide disculpas

Es difícil encontrar un momento en el que Tamara Falcó no esté de actualidad. Es habitual encontrarnos a la ganadora de 'MasterChef Celebrity' en las páginas de las principales revistas del corazón de nuestro país, pero el motivo por el que ha aparecido más recientemente ha resultado no ser el más positivo ya que fue pillada por la prensa en un par de ocasiones saltándose algunas de las medidas sanitarias impuestas para frenar el avance del coronavirus.

Tamara Falcó se disculpó en 'EL Hormiguero' por saltarse las normas sanitarias

Con esta información, Pablo Motos aprovechó la asistencia de Falcó a la tertulia del pasado miércoles 2 en 'El hormiguero' para darle una pequeña reprimenda. "Te has saltado las medidas dos veces y la prensa del corazón te llama la reina de la noche", comenzó diciendo el presentador, a lo que la aristócrata respondió bromeando: "A mí me gusta más cuando empezamos metiéndonos con el PSOE".

La personalidad televisiva pasó enseguida a explicar la situación y a disculparse por su error: "Quiero pedir públicamente perdón porque es verdad, el martes fui a cenar a La Moraleja, me senté en el restaurante, me preguntaron de dónde venía y me dijeron: 'Pues estáis confinados'", narró dando a entender que su error fue fruto de un descuido, y no premeditado. "Había un montón de prensa allí, captando el momento y bueno, eso fatal". Falcó también contó que en otra ocasión cenó en casa de un amigo y retrasó el momento de irse para evitar a los paparazzis, saltándose así el toque de queda, táctica que no funcionó. "Ellos estaban trabajando, tenían permiso", comentaba Juan del Val.

Pablo Motos sale en su defensa

Tras su disculpa, el presentador de 'El Hormiguero' pasó a defender el error de Falcó: "Creo que nadie en el mundo se salvaría de nada si le persiguen treinta paparazzis como a ti". "Es que no te enteras de todos los sitios que están confinados o no están confinados", se excusó la hija de Isabel Preysler, que también hizo alusión a su buena relación con los periodistas del corazón pese al hecho de ser un poco "agobiante" ahora que está empezando una nueva relación con el diseñador automovilístico Íñigo Onieva. "Pero está super mal no haberme enterado de las noticias", admitió.