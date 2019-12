La inesperada traición de Estela Grande a Adara en 'GH VIP 7' tras la visita de Diego Matamoros

La entrega de 'GH VIP: Límite 48 horas' que Telecinco y Cuatro emitieron el martes 3 de diciembre en prime time sin duda revolucionó a los habitantes de Guadalix de la Sierra. Sofía Suescun, Diego Matamoros y Kiko Jiménez visitaron el hogar más conocido de la pequeña pantalla y como podíamos imaginar, los reencuentros que vivimos dieron mucho que hablar, especialmente el de Estela con su marido. El mensaje que este le lanzó a su mujer respecto a Adara le ha hecho replantearse su actitud con ella... aunque Molinero no tiene ni idea de esto. Tal y como la propia Estela le ha confesado a Alba Carrillo: "No tengo necesidad de montar ahora ningún conflicto (...) cuando me ha preguntado si me había dicho algo sobre ella, le he dicho que no".

Estela Grande y Adara Molinero en 'GH VIP'

El mensaje de Diego Matamoros

Pero es evidente que no fue así y es que Matamoros le dijo a Estela que "pasase de ella", algo que parece que seguirá al pie de la letra la chica, aunque disimulando, eso sí. "Me dijo que pasase de Adara, que me apoyase en Noe y en ti", le confesó la chica a Alba Carillo. Pero esta no es la única información nueva que Estela pudo conocer este martes y es que la chica vio como Diego Matamoros realizó un "poliDeluxe" en 'Sábado deluxe' hablando de ella y Kiko Jiménez. "No te preocupes, lo hizo porque estaba dolido" le dijo Adara, con la clara intención de tranquilizarla, mientras que Mila Ximénez no dudó en atacar vilmente al chico. "Diego lo gestiona todo públicamente. Yo lo conozco y he estado con él en muchos platós", afirmó Ximénez.

"Tiene una capacidad para todo lo que le pasa sacarlo fuera, y no sé cómo se va a llevar en tu familia. Estoy convencida de las dos semanas que ha estado fuera de los platós ha sido porque lo había pactado con alguna revista", siguió la colaboradora televisiva. Ximénez considera que "una cerdada me parece que te pille a ti de nuevas y vaya a un plató con quince colaboradores y te comas una mierda como esto de grande. Lo del Poli no me ha gustado nada, si estás roto de dolor te encierras en tu casa, no te haces un poli". Estela por su parte no pudo evitar mostrarse confundida con lo que tiene que hacer.

Adara: "Hugo no habrá ido a 'Deluxe'

Por su parte, Adara intentó tranquilizarla y Alba Carrillo intentó entonces ponerla en el lugar de Estela: "¿Entonces a ti no te importaría que Hugo fuese al 'Deluxe'?". Molinero afirmó tajante que "Hugo no va a ir al Deluxe, no es una amenaza, es porque sé que no va a ir, él no es así", pero lo que no sabe realmente es que sí, Sierra sí ha acudido al espacio que conduce Jorge Javier Vázquez, enfrentándose además a Gianmarco en directo. Por último, Alba Carrillo quiso zanjar el tema volviendo a tranquilizar a Estela afirmando que no se preocupase y es que Diego habría visitado el espacio de La Fábrica de la Tele simplemente "porque estaría dolido".