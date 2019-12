Hugo Sierra, sobre la demanda contra Adara: "Quiero la custodia compartida de mi hijo"

Parecía que Adara Molinero entraba en 'GH VIP' con una relación estable y una familia feliz con Hugo Sierra. A medida que iban pasando las semanas la concursante empezó a acercarse peligrosamente a uno de sus compañeros, Gianmarco Onestini. Actualmente, Adara se encuentra en un mar de dudas y no tiene claro que es lo que hará una vez salga de la casa. Admite que la da mucho miedo salir por todo el revuelo que ha causado su relación con Gianmarco. Además se ha planteado que Hugo Sierra la haya dejado y no quiera hablar con ella.

Hugo Sierra en 'GH VIP 7'

En el momento que Hugo descubría los posibles sentimientos de Adara hacia al concursante italiano decidió abandonar la defensa de Adara y no volvió a pisar el plató de 'GH VIP 7'. Antes de irse, dejó claro que para él ella era la mujer con la que siempre soñó y que siempre amará. Desde entonces Hugo ha vivido un infierno: las continúas confesiones de su pareja en la casa de Guadalix, los "paparazzi" acosándole por la calle y Gianmarco recorriéndose los platós contando sus sentimientos por Adara.

Esta es la segunda exclusiva que saca el ganador de 'GH Revolution' con Lecturas. En esta ocasión, Hugo busca desmentir todos los rumores que se han creado entorno a la demanda que ha puesto contra Adara. Confirma que ha tomado estas medidas preventivas para exigir la custodia compartida del hijo que tienen en común. Además deja claro que detrás de eso: "No hay ninguna maldad ni rencor. Solo quiero estar cubierto".

Hugo Sierra en 'GH VIP'

Aunque Adara admitió que no era una mujer feliz con su pareja, no tiene claro qué es lo que sentirá una vez haya salido de la casa y tenga esa conversación pendiente con él. Por el momento, Hugo no ha abandonado la idea de reconciliarse con Adara: "A veces me dan ganas de ir a buscarla, y otras, no quiero ni verla. Estoy muy enamorado de ella pero estoy dolido". Precisamente, en la gala emitida el 28 de noviembre, se especuló que habría un reencuentro entre Hugo y Adara. Cuando se confirmó que el uruguayo no iba a subir a Guadalix, se dijo que era por temas económicos: "Me dijeron que era una gala de familiares, que podría desestabilizar a Adara y prefería que fuera su padre".

Las "butterflies" de Gianmarco hacia Adara

Desde que se su padre le aconsejó sincerarse con la audiencia, Adara no ha parado de mencionar a su compañero de edición, Gianmarco Onestini como una de las personas más importantes para ella en la casa. Cada día va desvelando nuevos detalles sobre la relación tan intima que tenía con el concursante italiano.

Al terminar 'GH VIP: Límite 48 horas' del 3 de diciembre, las chicas se quedaron horas hablando sobre el encuentro de Estela con Kiko Jimenez, Sofía Suescun y Diego Matamoros. Las "butterflies" de las que hablaron Kiko y Gianmarco en el video del confesionario fueron uno de los temas de conversación. Adara comentó con sus compañeras que Gianmarco la confesó que del uno al diez sentía once "butterflies" por ella.