Adara confiesa sus miedos con Hugo Sierra en 'GH VIP 7': "A lo mejor me ha dejado y no quiere hablar conmigo"

En el debate de ''GH VIP 7' del domingo 1 de diciembre, las nominadas tuvieron el privilegio de formular una pregunta a la audiencia. Adara Molinero preguntó si la gente había entendido el lío emocional que había vivido y vive con Gianmarco. Ganó el "sí", pero por muy poca diferencia. Ante la respuesta tan ambigua del público, Adara empezó a justificarse: "He sido totalmente sincera. He explicado lo que pienso. No puedo controlar lo que siento".

Adara Molinero preocupada por la situación de fuera de 'GH VIP 7'

Dos días más tarde, el miedo se apodera de ella y comparte con sus compañeras todas sus dudas: "Madre mía, la que tiene que haber liada. Tengo un miedo de salir que me cago". Alba y Noemí le insisten en que deberá mantener una conversación con Hugo Sierra cuando salga de la casa. Entonces, a Adara la asalta la idea de que Hugo ya no esté: "A lo mejor llego, me ha dejado y ya no quiere hablar conmigo. Me siento como si lo hubiera destrozado todo", confiesa. Ella no termina de entender qué es lo que ha hecho mal hasta que Noemí le propone ponerse en la situación de Sierra: "Tú imagínate que te lo hace él". Adara lo admite: "Me muero".

A pesar de todo, la de Alcobendas no puede evitar hablar de Gianmarco y los momentos que han pasado en la casa: "Me quedaba mirándole y se me iba la mente pensando mil cosas. Le miraba todo: los ojos, la nariz, las facciones...". Sin poder reprimir la sonrisa al recordarle, explica que el italiano se fijaba en ella de una manera que la hacía sentir importante: "Como cuando un niño ve un parque de atracciones".

Hugo Sierra informa sobre la demanda contra Adara

Mientras Adara no para de darle vueltas a la cabeza, Hugo Sierra ha vuelto a salir al paso de los acontecimientos con unas controvertidas declaraciones en 'Lecturas'. El ganador de 'GH Revolution' explica todo lo relacionado con la demanda contra Adara, dejando claro que sus intenciones son solo preventivas y que se está moviendo por ningún sentimiento de rencor hacía la concursante de 'GH VIP 7': "Quiero la custodia compartida de mi hijo", ha remarcado.