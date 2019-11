El inverosímil momento de Omar Montes con la prensa: es pillado con 15.000 euros en la riñonera

La vida de Omar Montes ha cambiado drásticamente desde su victoria en 'Supervivientes 2019', gracias a la que se embolsó 200.000 euros. El exnovio de Chabelita Pantoja pasó entonces a centrarse en el mundo de la música, donde está cosechando grandes éxitos: consiguió el disco platino por 'La rubia remix 2' junto a La nueva escuela, y 'Alocao', su nuevo tema en colaboración con Bad Gyal, bate récords de reproducciones en Spotify. No es de extrañar, por tanto, que haya sido pillado llevando 15.000 euros en una riñonera mientras atendía a los medios de comunicación.

Omar Montes pillado con una fortuna en la riñonera

Pese al gran cambio que ha experimentado su cuenta bancaria, Omar Montes afirma en una entrevista a Look que sigue siendo "el mismo gilipollas de siempre, pero con algo más de pasta". Recalca que su personalidad no ha cambiado y que es un chico "humilde, de barrio", aunque ya no viva con "lo justo" y pueda permitirse vestir con un chándal de Versace.

El exconcursante de 'Supervivientes 2019' ha pasado de hacer bolos en discotecas a ofrecer un concierto en la Plaza de las Ventas de Madrid el próximo 15 de noviembre. Pero entre sus intenciones no está abandonar la televisión y se enorgullece de ser "el único artista" que ha participado en un reality sin que le afecte. Aún así, también ha admitido que la gente de la música "es un poco reacia" a la gente de la tele y, según él, también se da el fenómeno a la viceversa.

Más cambios en su vida

No solo ha cambiado la situación económica de Omar Montes, también lo ha hecho su vida personal. En una entrevista al diario ABC, el cantante reconoce que "antes ligaba con las chicas de Pan Bendito y ahora con ángeles de Victoria's Secret", aunque explica que no tiene novia. La razón: "No podría atenderla como se merece", según confiesa.