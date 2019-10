Omar Montes afirma haber rechazado 'GH Dúo' con Isabel Pantoja y ser jurado de 'Idol Kids'

Omar Montes, el que fuese ganador de 'Supervivientes 2019', se ha convertido sin duda en el hombre del momento... al menos musicalmente hablando. El exnovio de Chabelita Pantoja está literalmente arrasando con la canción "Alocao", que interpreta junto a la estrella Bad Gyal. Ambos se han unido en un tema que rápidamente ha encabezado las listas de éxitos y se ha convertido en el mejor debut de una canción en Spotify. El tema suena en radios, discotecas y arrasa en Youtube y plataformas digitales. ¿Quién le iba a decir que iba a convertirse en un auténtico fenómeno musical? ¿Este éxito le servirá para alejarse de la pequeña pantalla o le seguiremos viendo en los espacios habituales que visitaba en el universo Mediaset España?

Omar Montes e Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019'

En una entrevista para Ecoteuve, Montes hace balance de su éxito y da detalles de sus próximos pasos en televisión. Este cuenta que le han propuesto participar en 'GH Dúo', pero lo ha rechazado "por falta de tiempo". El artista explica que la intención de cadena y productora era que concursase junto a Isabel Pantoja, pero finalmente no podrá ser así. Pero no ha sido el único proyecto que ha rechazado en la cadena y es que este afirma que "iba a estar en 'Idol Kids'". El chico explica que efectivamente, sí iba a formar parte del jurado del talent show de Fremantle que Jesús Vázquez presentará en Telecinco. Finalmente, su participación no salió "porque se tenía que grabar muchos días y yo muchos fines de semana estoy fuera y ya tenía la mitad del dinero por adelantando, al final no pudieron cuadrar mi agenda. Me hubiera encantado". Pese a todo, no se cierra las puertas para un futuro próximo: "Ya estaré, me encanta trabajar con los niños".

¿Visita a la Academia de 'OT'?

No solo de Telecinco ha hablado Montes, y es que este ha querido también valorar el momento en que una candidata a entrar a 'OT 2020' interpretó uno de sus temas para formar parte del espacio. "Lo vi. Me llevo muy bien con ella, me agregó a Instagram. Es muy simpática. Le dije que lo peta, que siga probando suerte", afirma el chico, antes de avanzar que podríamos verle muy pronto en el talent show de Gestmusic para Televisión Española. Sobre una posible visita a la Academia, afirma que "algo me habían dicho" y deja la puerta abierta a visitar a los futuros triunfitos: "Igual sí me acercaré". Donde no le veremos en en Eurovisión: "Para reírme un rato sí, pero para ganar no lo veo".

Arrasando con "Alocao"

Más allá de televisión, Omar ha querido también hablar del exitazo musical que está viviendo con Bad Gyal, a la que conoció en una discoteca: "Ella estaba pinchando y bailando. La vi y dije: 'jolín, qué niña más guapa, qué bien baila'. Le dije a un amigo que si me la podía presentar y resultó ser su prima". Ambos charlaron, se hicieron amigos y decidieron grabar dos temas. "Cuando tenía la canción hecha, le escribí y se la mandé: "Mira, la he hecho pensando en ese día en el que te conocí, que me tenías alocao", cuenta, dejando claro que el compositor del temazo del otoño es él mismo. Sobre la figura de Bad Gyal, Montes la compara con su propia abuela: "Es la típica mujer que puede hacer todo y no necesita ayuda de un hombre ni nada. Es como mi abuela (...) todo lo que te pueda decir de la Bad Gyal es poco". Pero no es la única artista a la que admira, y es que también tiene buenas palabras sobre Rosalía: "Hablé en su día para hacer algo juntos (...) nos llevamos muy bien y sería un placer para mí".