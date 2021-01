La investigación de la muerte de La Veneno podría reabrirse por un nuevo testimonio

'Equipo de investigación' ha dedicado una entrega a abordar las incógnitas que rodean la muerte de La Veneno, fallecida el 9 de noviembre de 2016, tan solo tres días después de que una ambulancia socorriese a la famosa almeriense en su piso de Madrid con algunos golpes y ensangrentada. Desde su fallecimiento, su familia ha peleado porque se reabra la investigación sobre lo que pasó aquella noche en el apartamento que Cristina Ortiz compartía con su por aquel entonces novio Alin, que ahora se encuentra encarcelado, condenado por robo con violencia.

El deseo de la familia de la musa del Mississippi quizá se hace realidad gracias a un nuevo testimonio de un oficial de la Policía Nacional que participó en el primer operativo que participó en la investigación de su muerte. El programa presentado por Glòria Serra ha hecho público este testimonio, hasta ahora inédito, que llegó al juzgado número 53 de Madrid y en el que este agente explica que hubo "negligencias" en la investigación.

Glòria Serra lee en 'Equipo de Investigación' el testimonio de un policía que podría suponer la reapertura de la investigación sobre la muerte de La Veneno

En ese documento, el oficial explica que las pruebas que pudo encontrar la Policía Nacional "debían estar alteradas", ya que el domicilio de la víctima "se encontraba abierto y revuelto" durante "varios días" y "con mucha sangre en su interior a la llegada de los agentes". Además, en el mismo escrito presentado en el juzgado, se pone de manifiesto que La Veneno llamó al 091 para pedir ayuda porque su pareja "la quería matar" la noche en la que la ambulancia la tuvo que socorrer.

¿Estaba La Veneno en peligro?

En el programa, la hermana pequeña de Cristina mostró varios partes médicos que guarda en su poder y en los cuales se describen lesiones claras de violencia doméstica, una incluso realizada con un bate de beisbol. Otra de sus hermanas, Trini, recordó ante las cámaras de laSexta que La Veneno siempre dijo que habría gente que querría acabar con su hija tras la publicación de sus memorias, donde revelaba las iniciales de algunos de sus amantes más poderosos y famosos.

A las declaraciones de la familia, hay que sumar la de un amigo de la almeriense, que confesó que Cristina le comentó que le querían matar unos meses antes de su muerte. La dueña del bar que se encontraba debajo de la casa de La Veneno también concedió una entrevista a 'Equipo de Investigación' y explicó que es falso lo que declaró Alin. El novio de la televisiva explicó a la Policía que La Veneno le había a esta señora que se había caído en la ducha, pero ella lo niega: "Cristina no me dijo nada porque Cristina ya no podía hablar".

¿Se reabrirá el caso?

Tras la aparición del nuevo testimonio de un oficial de la Policía Nacional y la recopilación de los ya existentes y de las pruebas que se habían encontrado hasta ahora. Falta saber si la familia presionará de nuevo para que se reabra la investigación que esclarezca de una vez por todas lo que le ocurrió a Cristina aquella noche.