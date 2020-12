Steisy pide que La Veneno aparezca en los libros de historia igual que Franco

2020 ha supuesto un auténtico revulsivo para la imagen de Cristina Ortiz La Veneno. Gracias a 'Veneno', muchas personas han conseguido averiguar más de la figura de este icono televisivo y cómo fue su complicada vida y la importancia que desempeñó para el colectivo trans. Steisy ha caído rendida a la vedette y ha realizado una curiosa petición a través de sus redes sociales.

Steisy pide que La Veneno aparezca en los libros de historia

La que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha pedido a través de los stories de su cuenta de Instagram que "La Veneno" aparezca en los libros de historia. "Toda la gente que dice que 'La Veneno' no es historia de España y que no es cultura ninguna porque no enseñó nada... Franco tampoco enseñó una mierda, nada más que a matar a gente y a matar a nuestros abuelos. Y mira, está en los libros de historia. No me jodas", sentenciaba.

Unos duros momentos para Steisy

Steisy no se encuentra pasando por su mejor momento, como explicó a principios de septiembre. A través de su canal en la web de Mediaset España, respondió a las críticas por su aumento de peso, indignada por haber recibido comentarios sobre su físico. "Me han sacado en todas las revistas y webs del mundo, ¿de verdad que el peso de la mujer tiene que ser noticia?", se preguntaba con notable enfado, asegurando que no le afectan las críticas.

En ese mismo vídeo aseguró que se estaba medicando, pero poco después reveló que llevaba tiempo sufriendo depresión, de modo que los medicamentos que estaba tomando le habían producido aumentar de peso. Eso sí, ella dejaba claro que se encontraba en perfecta forma: "Estoy ágil, me veo bien (...) y no tengo ninguno de los problemas que causa la obesidad".