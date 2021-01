Las dudas de la madre de La Veneno sobre su muerte en 'Equipo de investigación': "¿Cómo se pudo hacer tanto?"

El viernes 29 de enero, 'Equipo de investigación' emitió una nueva entrega en laSexta, en esta ocasión centrada en la misteriosa muerte de La Veneno, rodeada de incógnitas desde que la almeriense falleció en el hospital el 5 de noviembre de 2016. Para abordar el asunto, el programa contó con las intervenciones de algunos de los miembros de la familia de Cristina Ortiz, su madre María Jesús Rodríguez, y su hermana Trini, quienes compartieron algunos detalles sobre el estado de La Veneno que les habían hecho sospechar desde entonces de que su muerte no se debía precisamente a un accidente doméstico, una mera caída, tal y como se apuntaba tras la investigación que se llevó a cabo por entonces.

María Jesús y Trini, madre y hermana de La Veneno, en 'Equipo de investigación'

"Se habla mucho de que usted y Cristina no tenían relación, ¿tenían relación?", planteó el entrevistador a María Jesús, después de recalcar que "en 'Equipo de investigación' no pagamos a nadie", despertando en ella una sonrisa cargada de ironía en la mujer con su pregunta. "Nunca he tenido ninguna pelea con él. Estaba todos los días llamándome y a veces pensaba: 'qué pesado, todo el día con el teléfono en la mano'", declaró la mujer, refiriéndose de nuevo a La Veneno en masculino, algo que volvió a despertar las críticas en su contra en redes sociales. "Le regañaba por las amistades que tenía. Que fuera mariquita o maricón, me daba igual. Lo único era la calle, eso sí me daba vergüenza", admitió María Jesús, quien se enteró del estado de su hija gracias a una llamada de la policía.

"El día antes había estado hablando con Cristina, pero ya no estaba bien", confesó la mujer, que había detectado el cambio "en el modo de hablar" de su hija. "Algo tenía, que estaba mal", dedujo Rodríguez, quien compartió que "nunca me habría llegado a figurar que tuviera ese golpe tan terrible". "Tenía la cabeza completamente rajada", desveló la almeriense, para después explicar que "en ese cuarto de baño me he bañado yo y tiene tres escalones". "Es verdad que tiene peligro, pero, ¿y los moretones en las piernas? ¿Cómo se pudo hacer tanto?", cuestionó la madre de Cristina, quien admitió tener "esperanza" en que se reabriera el caso de su hija y se aclarasen las circunstancias que propiciaron su muerte unos días después de ingresar en el Hospital de La Paz de Madrid.

"No debería haber muerto como murió"

"Me encuentro a mi hermana hecha un monstruo", declaró Trini, hermana de Cristina, al recordar el estado en el que se encontró a la vedette al llegar al centro médico. "La cabeza era bestial, yo nunca había visto una cabeza tan grande, incluso con los vendajes", explicó la almeriense, quien apuntó también al labio roto de Ortiz, al igual que el hecho de que la mujer tenía la nariz "rota, con sangre". "Entre mi hermana y yo dijimos: tenemos que hacerle fotos porque mañana desparecen los morados y es la única prueba que tenemos para la policía", compartió la entrevistada, tras lo cual rememoró cómo, unos cinco meses antes de que La Veneno falleciera, habló con ella por última vez y "la había convencido para que se viniera aquí, que íbamos a montar una peluquería", puesto que "ya explotaste a La Veneno el tiempo que tuviste que hacerlo". "No debería haber muerto como murió. Se tiene que aclarar sí o sí", concluyó Trini, emocionada.