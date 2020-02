El invitado por el que TVE canceló 'El peor programa de la semana', presentado por El Gran Wyoming

Hace tiempo que a Broncano le ronda por la cabeza la idea de que un director de cine realice una entrega de 'La resistencia'. Aprovechando que Fernando Trueba era el invitado en la noche del martes 18 de febrero, el presentador le lanzó la propuesta y el cineasta respondió con un "¿por qué no?" sin dejar de advertir: "Solo he dirigido un programa de televisión en una ocasión, pero nos echaron de la tele".

El Gran Wyoming, presentando 'El peor programa de la semana'

Sin hacerse de rogar, confirmó de qué espacio se trataba y era 'El peor programa de la semana', que dirigía junto a su hermano David Trueba y estaba presentado por El Gran Wyoming. "Hubo un problema de censura", comenzó exponiendo el invitado para añadir que al ente público "no les gustó un invitado que íbamos a llevar y quisieron que no lo lleváramos. Le dijimos que ya habíamos hablado con él y estaba en Madrid".

Trueba no tuvo problemas en nombrar a aquel invitado que TVE no quería que estuviese en el programa: "Era un escritor que se llama Quim Monzó. Fue un enredo y una cosa un poco triste, porque era un programa estaba muy gracioso", y que acabó siendo cancelado a principios de 1994. Broncano se sorprendió con esta declaración, ya que "Monzó no es ningún revolucionario", sino un escritor. "Joder, el ente público. Voy a interponer una queja", aseguraba el presentador.

¿Por qué TVE no quiso que Monzó fuera el invitado?

En 'La resistencia' no se explicaron los detalles de por qué TVE se empeñó en que el escritor catalán no fuese el invitado de 'El peor programa de la semana'. El 20 de enero de 1994, pocos días antes a que ocurriera todo este enredo, Monzó participó en el espacio 'Persones humanes' de TV3 originando una gran polémica por ridiculizar a la Infanta Elena.

Quim Monzó, en 'Persones humanes'

Victoria Lafora, quien fuese la directora de programación de TVE en aquel entonces, pidió a los responsables de este espacio que cambiaran al invitado pocas horas antes de que comenzara la emisión. Se negaron rotundamente afirmando que el ente público ya conocían que sería él quien visitaría esa noche el plató y por eso querían seguir adelante con Monzó. Finalmente, La 2, que era la cadena en la que se emitía este espacio, no ofreció este programa y apostó por retransmitir en esa franja los carnavales de Tenerife que habían tenido lugar la semana anterior.