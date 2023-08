Ion Aramendi juega al despiste sobre el casting de 'GH VIP': "Leed entre líneas"

Por Redacción |

Queda cada vez menos para el regreso de uno de los formatos más exitosos de la historia de Telecinco. 'Gran Hermano VIP' vuelve a la parrilla de la cadena casi cuatro años después de su última emisión el próximo 14 de septiembre y poco a poco se van desvelando más detalles. El último en intentar arrojar algo de información sobre su estreno ha sido Ion Aramendi.

Ion Aramendi

El presentador era el plato fuerte de la tercera entrega de ' La última noche '. El programa de Sandra Barneda contó con una entrevista a Aramendi para, sobre la nueva edición, que pretende revolucionar lo que se había visto hasta ahora. Especialmente, durante la visita al espacio de los viernes, se intentó conocer algunos datos más del cásting.

Ion Aramendi quiso lanzar un mensaje para los más avispados: "Sabes que no se puede decir nada, pero sé que son personajes fascinantes y que hay dinámicas nuevas en la casa. Además, la casa va a ser totalmente distinta". "El formato girará sobre él mismo. Tenéis que leer entre líneas. Para personas como yo, que soy fan del concurso, digo que va a gustar. Y a los que no lo son les va a apetecer acercarse por primera vez", expresaba jugando al despiste.

Ni una palabra más

Sandra Barneda intentaba insistir a su compañero de cadena, pero él se negaba a dar más datos evidenciando el secretismo que está generando la nueva edición del programa, en la que Ion Aramendi conducirá los debates semanales, mientras que Marta Flich será la responsable de la gala de los jueves: "Es que no puedo, ya está, hasta aquí, que si no me llaman al despacho, pero para otras cosas", remataba.