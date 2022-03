La tarde del viernes 18 de marzo, las alarmas se activaban: de nuevo, un rostro de Televisión Española (TVE) saltaba inesperadamente a Mediaset. El grupo de comunicación fichó a Ion Aramendi para conducir los debates de 'Supervivientes 2022', abandonando así la conducción diaria de 'El cazador'. Las críticas comenzaron a surgir en torno a la noticia, por lo que el presentador decidió pronunciarse.

Ion Aramendi

Con una publicación desde su perfil de Instagram, Ion Aramendi solicitaba una cosa por encima de todo: respeto para sus criterios, aunque agradeciendo también las buenas palabras recibidas. "La decisión que tomo es profesional y también personal, y entiendo que todos los cambios implican renuncias y despedidas", prosiguió aseverando.

Por otro lado, reiteró todo lo bueno que le había traído la cadena pública, así como el gran trato recibido desde 'El cazador' y su productora: "Os deseo muchos éxitos a todo el equipazo, [...] pero ahora vuelvo a la cadena donde nací para afrontar nuevos retos y desarrollar nuevos proyectos", sentenció, mostrándose completamente "ilusionado" ante este nuevo reto.

No obstante, el tramo final del texto que acompañaba la instantánea quedó reservado para la petición: "Asumo que no todo el mundo lo entienda, y lo siento, pero sí espero que todo el mundo lo respete. ¡Un abrazo y nos vemos pronto! ¡Gracias!", concluyó. Lo cierto es que muchos aficionados a la pequeña pantalla no entienden este regreso a Telecinco, dejando un formato "blanco" como es 'El cazador' para ponerse al frente de 'Supervivientes'.

Vuelve a los orígenes

Aramendi formará parte del plantel de presentadores junto a Carlos Sobera, Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez. Cabe destacar que ya coincidió con este último durante su etapa en 'Sálvame' como reportero entre 2009 y 2016. Asimismo, también se encargó de las redes sociales de 'Hable con ellas', colaborando semanalmente en la primera etapa del late night de Telecinco.