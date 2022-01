Ion Aramendi: "Somos esclavos del dato y es importante que tus programas tengan una buena acogida"

Tras el estreno de 'La noche de los cazadores' en La 1 el pasado 17 de enero de 2022, hemos tenido la oportunidad de hablar con Ion Aramendi, el presentador del concurso que adapta su versión vespertina al prime time con muchos más picos de tensión que en 'El cazador'. El conductor asegura que el formato es un concurso perfecto y también habla de cómo le afectan las audiencias tras tantos años trabajando en la televisión.

Ion Aramendi en 'La noche de los cazadores'

Primero de todo, me gustaría felicitarte por la buena noticia: ¡Esperas tu tercer hijo junto a María Amores!

Jo, súper feliz. Mil gracias por la felicitación. Estoy encantadísimo de recibir a otra Aramendi Amores en casa, va a ser una niña.

Yo me encargo de intentar que ellos estén en el mejor clima posible

'La noche del cazador' es un programa donde yo me lo paso muy bien grabándolo. Entonces, los concursantes muchas veces necesitan un poco de humor, un poco de tranquilidad. Ellos tienen que dar la mejor versión de sí mismos, ser el mejor concursante posible y yo me encargo de intentar que ellos estén en el mejor clima posible. ¿Y cómo lo hago? A mí lo que me sale es o hacer el tonto o hacer humor para que ellos estén tranquilos y se rían y así ellos también se destensan. Imagina estar en mitad de un plató con 250 personas en público y además tienes que enfrentarte a cinco cazadores... Yo estoy encantado y como voy sin guion, es lo que me sale.

¿Vas sin guion en 'La noche de los cazadores'?

Sí, nosotros vamos sin guion, sobre todo yo. La relación fluye con el concursante normalmente como surge, y normalmente ellos están dispuestos a pasárselo bien y a disfrutar de la experiencia y eso nos lleva a una coordinación y a un acuerdo de estar a gusto. Y eso es lo importante, que ellos estén a gusto y que lo haga lo mejor posible.

Somos esclavos del dato y es importante que tus programas tengan una buena acogida

Sí, lo reconozco abiertamente. La mayoría, o casi el 100% te diría yo, de los que nos dedicamos a esto y damos la cara normalmente, nos fijamos mucho en eso, es inevitable. Al final, somos esclavos del dato y es importante que tus programas tengan una buena acogida, tengan una buena audiencia y es importante que haya buenas críticas. También es importante que el programa te guste, eso ya lo consigues cuando te presentan el proyecto y cuando lo vas haciendo, pero, sobre todo, es importante que la gente lo respalde. Al final, vivimos de eso y sí, yo me levanto y miro las audiencias, y no es que me afecten ya, llevo muchos años viviéndolas, pero los días que hay mal dato o no es el que esperas, pues empiezas el día un poco más regular, la verdad.

Ion Aramendi

En redes sociales también pudimos ver a la gente muy entregada con 'La noche de los cazadores' y comentaron que la mecánica parecía ser más justa.

Algunos pensaban que dar un premio en 'El cazador' por la tarde es muy complicado, pues imagínate en 'La noche de los cazadores', que se enfrentan a cinco cazadores, creían que iba a ser casi imposible que se lleven ningún premio y todo lo contrario. Al final, es una mecánica tan justa que dicen que, aunque seas uno solo, con las ventajas de tiempo y todo esto que te permiten los cazadores, puedas tener tu oportunidad. Si viste el primer programa, casi todo el mundo tuvo su oportunidad cuando cometieron los fallos. Es una mecánica que sabían que iba a gustar y sobre todo a los espectadores de 'El cazador' por la tarde sabíamos que iba a generar esa expectación en ellos. Creo que el formato en sí, el formato como lo hemos planteado en España viniendo de otros sitios, para mí, es de lo mejorcito que hay de concursos.

En 'La noche de los cazadores' la tensión está muy repartida, la tensión es como un diente de sierra

Básicamente, el propio relato del programa es distinto. En 'El cazador' es un equipo de concursantes anónimos y durante todo el programa vamos viendo quién va llegando, quién va progresando, cuánto va sumando y todo se va generando en un bote común y es al final cuando tenemos la gran prueba, esa Caza Final, donde es el momento de máxima tensión del programa. Sin embargo, en 'La noche de los cazadores' la tensión está muy repartida, la tensión es como un diente de sierra. Empiezas conociendo al primer concursante, va haciendo sus pruebas y llega el momento de la verdad y ahí llega la Caza Final. Pero es que eso se repite con cada uno de los concursantes, con lo cual, en el concurso de la tarde va in crescendo hasta llegar a la Caza Final, el concurso de la noche tiene ese lazo cada poquito tiempo y te permite ese enganche a esa prueba. Creo que es un programa que te atrapa.

¿Crees que la versión de la noche engancha un poquito más que la de la tarde?

No lo sé, ojalá. Tuvimos un dato excepcional de audiencia en el primer programa, vamos a ver si eso se convierte en crecimiento y a la gente le apetece seguir viéndolo. A mí me parece que es un programa superfácil de ver, es un programa que te atrapa, perfecto para la noche de lunes. Es blanco, no molestamos a nadie, la gente se lleva pasta, está lleno de emoción, te divierte, te entretiene... Yo creo que es el programa perfecto.

En 'Mejor contigo' competimos contra buques insignia

Yo no tengo miedo a nadie, pero respeto a todos. Nosotros competimos con un programa como es 'El programa de Ana Rosa' o 'Espejo público', después competimos contra Karlos Arguiñano, 'La ruleta de la suerte', 'Ya es mediodía'. Competimos contra buques insignia. Algunos de ellos llevan muchísimos años haciendo lo mismo. ¿Contra quién no competimos? Es muy complicado hacerse un hueco en estas franjas tan complejas, pero ahí vamos, intentando pelear día a día e intentando hacerlo lo mejor posible y es la audiencia la que dicta sentencia, así que ojalá que vayamos mejorando.

Ion Aramendi en 'El cazador'

Estos días hemos podido ver incluso a Luján Argüelles como colaboradora de 'Mejor contigo'. ¿Va a ser algo puntual o se va a convertir en una habitual del programa?

Sí, ella va a venir todas las semanas una o dos veces. Luján es una profesional y es una tía fantástica, yo me llevo de cine con ella desde nuestra etapa en Mediaset y a mí me encanta que venga. Estoy encantado con la incorporación de Luján, de Nieves, de Marta Robles, con Teresa Viejo y todos los que teníamos antes. Estoy muy contento con el grupo de colaboradores que estamos formando.

¿Y cómo te estás organizando para compaginar todos los formatos en los que estás trabajando? Parece complicado.

Afortunadamente, TVE ha hecho un esfuerzo tremendo y se lo agradezco porque así puedo compaginar todo lo que estoy haciendo. Es verdad que 'La noche de los cazadores' lo grabé antes de empezar 'Mejor contigo', ya el año pasado, pero yo ahora mismo estoy grabando 'El cazador' por las tardes, que rodamos dos programas al día. Estoy por las mañanas en 'Mejor contigo' y por las tardes en 'El cazador'. Lo único que me pesa es no poder estar tanto tiempo con mis hijos, pero como ahora estamos ya viviendo en Madrid, por lo menos todas las noches estoy con ellos. Estoy supercontento, es un momento feliz, así que cero quejas, lo compagino como puedo.

Es muy difícil que eches de menos la calle como reportero porque la calle es muy dura

Es muy difícil que eches de menos la calle como reportero porque la calle es muy dura. Entiendo, valoro y respeto a todos mis compañeros que han tenido que pasar por la calle porque es una etapa muy complicada, son muchos viajes, muchas horas, mucho curro y no puedo echarla de menos. Echaba de menos el directo cuando estaba en 'El cazador', ahora que estoy en 'Mejor contigo' y estoy en directo también, pues no echo de menos la calle.