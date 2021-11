Irene Rosales zanja la polémica del montaje de su boda: "No tengo un pelo de tonta"

'Socialité' se hizo eco de unas informaciones que aseguraban que Kiko Rivera habría traicionado a su mujer, haciéndola creer que su boda fue real sin llegar a registrarla. La noticia afirmaba que, años más tarde, Irene Rosales se habría enterado que tanto ella como su marido figuraban como "solteros" en el registro civil. La protagonista de la polémica intervino en directo en 'Viva la vida' para aclarar las informaciones.

Irene Rosales en 'Viva la vida'

La joven se mostró cansada de las incesantes acusaciones con respecto a la estabilidad de su matrimonio. Además, quiso defender tajantemente a su marido Kiko Rivera. "Me parece normal que se haga noticia esto cuando alguien se entera, pero que sea noticia con la verdad, no con la mentira. Obviamente, yo no voy a permitir por nada del mundo, siendo mentira, que dejen a mi marido mal", explicaba Rosales en directo.

Además, se encargó de aclarar la polémica con respecto a la fecha de su boda. "Yo me casé un 7 de octubre de 2016 y teníamos que llevar unos papeles para casarnos previamente en el juzgado porque no me daban fecha para casarme el día que yo quería y hubo un jaleo con los papeles. Entonces yo, como Irene Rosales, decidí decirle a mi marido: 'Cariño, sigamos con esta fecha adelante que ya lo tenemos todo preparado y ya cuando pase la boda, vamos tranquilamente al registro", explicó la sevillana.

Irene Rosales continuó explicando cómo se sucedieron los acontecimientos en los años posteriores. Aseguró que sentía que estaba casada desde aquel octubre de 2016, y que su "preocupación estaba en el ámbito familiar". Posteriormente, llegaron su embarazo y la retirada de Kiko Rivera de la vida pública para recuperarse de sus adicciones. Así, la pareja no firmó los papeles hasta su salida de 'GH Dúo'. "Yo la verdad que no recuerdo ni el día que yo me casé en el juzgado, de firmar, no te puedo decir. Pero para mí, mi día de boda es el 7 de octubre de 2016. Ni he querido vender ninguna mentira ni Kiko me ha engañado", sentenciaba Rosales.

¿Cuál es la situación actual de la pareja?

Rosales defendió en varias ocasiones a su marido y mostró su enfado porque se había dado a entender que era "gilipollas" y que no se "enteraba de nada": "No tengo ni un pelo de tonta". Emma García le preguntó sobre el estado de su matrimonio y la joven contestaba así: "Estamos muy bien, muy calmados, muy tranquilitos. Él ahora mismo está teniendo mucho trabajo y eso se agradece, se necesita también. La verdad que estamos muy bien, compartiendo muchos momentos y mucho tiempo libre con las peques, que también nos hacía mucha falta, y con nosotros dos, porque es fundamental también".