Belén Esteban protagonizó un polémico momento en 'Viva la vida'. La colaboradora entró en el plató del programa de Emma García durante uno de los vídeos para increpar a Diego Arrabal por sus últimas declaraciones sobre ella. Al parecer, Raquel Bollo y Terelu Campos tuvieron que intervenir para que la madrileña saliera del plató y evitar que la discusión entre ambos fuera todavía más fuerte.

Belén Esteban y Diego Arrabal

Todo sucedió el sábado 30 de octubre durante la emisión de un vídeo sobre la relación entre Carmen Borrego y Kiko Hernández. Según publica La Razón, la conocida como "princesa del pueblo" aprovechó ese momento para irrumpir en el plató e ir directa a por Arrabal, al que comenzó a gritarle. El enfado de Estaban estaría provocado porque, como cuentan desde el diario, ella le echaría en cara al paparazzi que este habría hablado de su hija Andrea.

Además, un testigo del polémico momento confirmó al citado medio que, aunque el implicado permaneció sentado en todo momento, la situación se volvió muy tensa. De hecho, la dureza del momento provocó que Campos y Bollo tuvieran que levantarse y agarrar a la colaboradora de 'Sálvame' para tranquilizarla, momento en que Esteban acabó saliendo del plató.

La sorpresa de Emma García

Al tratarse de un episodio que sucedió durante la emisión de un viíeo, los espectadores permanecieron ajenos a lo que sucedió. Sin embargo, la propia Emma García dio algunas pistas del tenso momento al retomar el programa: "Perdonad, es que están pasando unas cosas hoy por aquí, que parece que una ya no puede estar centrada", comentó la presentadora. En ese momento, Arrabal mostró su indignación: "Hay cosas que no se pueden permitir", aseguró.

El enfrentamiento entre Belén Esteban y Diego Arrabal lleva fraguándose desde hace mucho tiempo, ya que este lanzó varios dardos a la de Paracuellos, criticando su posición en la batalla de Rocío Carrasco y Antonio David Flores: "Le tiraron de la orejita porque tenía que apostar por el caballo ganador", afirmó el fotógrafo en uno de los vídeos de su canal de YouTube. Estas palabras no tardaron en tener respuesta por parte de la madrileña: "A mí no me manipula nadie", sentenció.