Por Mario de Hipólito de Sande

Tras la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, han vuelto a salir a la luz las declaraciones que hizo Terelu Campos en 2018 sobre su propia hija, antes incluso de que empezara a trabajar en televisión. "La comparación con Chabelita, como que va a ser una persona que no va a hacer nada en la vida, que va a ser una vaga como la habéis calificado, eso me duele. Me sorprendería porque yo sé lo que hablo con ello. Me preocupa que quiera frivolizar con su vida", comentó en 'Sálvame'.

'Vamos a ver'

Finalmente, el tiempo le ha quitado la razón a la hija de María Teresa Campos , ya que ambas se han quedado embarazadas y trabajan en la televisión. Precisamente por eso,. Antes de dirigirse a Terelu, la hija de Isabel Pantoja quiso mostrar su apoyo a la futura madre. ". No voy a sumarme a decirle nada más a ella", aseguró.

Sin embargo, el tono cambió cuando llegó el momento de dirigirse a la hermana de Carmen Borrego. "Con respecto a Terelu. Entiendo que defienda a su hija, pero las comparaciones son odiosas. No hace falta que haga esto con desprecio hacia mí, ni hacer sentir que soy menos que nadie", sentenció muy segura de sí misma ante los aplausos de todo el plató. Además, algunos colaboradores también intervinieron en contra de la Campos, como Pepe del Real, que afirmó que "no se puede escupir para arriba".

TVE contra Terelu

Terelu Campos es colaboradora habitual en 'Mañaneros', programa de Televisión Española. Sin embargo, se ha conocido que la colaboradora se sentará en el plató de '¡De viernes!' para contar cómo vivió la noticia del embarazo de su hija en exclusiva, algo que no habría sentado del todo bien a sus compañeros de La 1. "A esta casa no viene a contar nada. ¿Por qué? Porque lo ha vendido. Han encontrado la facilidad del dinero fácil. Pan para hoy y hambre para mañana. Esta familia se dedica a vender exclusivas absolutamente de todo", dijo Pepa Jiménez, tertuliana habitual del programa.