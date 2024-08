La serie de Isabel Pantoja sigue adelante en México: Así han sido las negociaciones

Por Joan Centelles Martínez |

Isabel Pantoja lleva años tanteando la posibilidad de convertir sus vivencias en ficción, pero nunca había llegado a un acuerdo firme con ninguna cadena. Hace más de un año, 'Socialité' desveló que la artista pedía ocho millones a una plataforma por ello, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto porque solo le ofrecían la mitad de ese dinero. Sin embargo, la tonadillera está cada vez más cerca de ver su vida llevada a la pequeña pantalla, pues según han desvelado Antonio Rossi y Pepe del Real en 'Vamos a ver', la cantante ya estaría trabajando en una serie sobre su vida y en ella tendría un papel fundamental.

Antonio Rossi en 'Vamos a ver'

Los colaboradores del espacio de Telecinco comenzaron explicando cómo habían sido las duras y largas negociaciones con dos plataformas digitales que se habían barajado en un principio. "", comenzó contando Del Real. "". Los colaboradores apostaron que estos temas controvertidos podrían tratarse de "

El periodista explicó que la segunda de las plataformas le ofrecía un relato más "suave", pero también que la oferta económica era menor. "Por eso se saltó el charco y se habló con un canal mexicano", expresaba Del Real. Tal y como añadió Rossi, finalmente se decantó por una productora mexicana y filial de Televisa, que se encargará de su distribución en Latinoamérica. "Aquí en España no sé con qué empresa trabajarán, con una plataforma u otra, pero sé muchísimos detalles, como el número de temporadas. Ella está muy involucrada y formará parte de alguna manera, narrando o contando", empezaba diciendo Rossi.

Participará en el proyecto

Momentos después, Del Real completaba la información de su compañero y explicaba el papel crucial que tendría la cantante en la ficción sobre su vida: "A mí me cuentan que ella va a ser la narradora de la serie. Ella empezaría hablando, no sé si con su voz en off o apareciendo en pantalla. Los episodios que vayan surgiendo son ficcionados, es decir, los llevan a cabo diferentes actores, pero ella quería tener el papel de narradora de su vida"