'Zorra', canción de Nebulossa que representará a España en el Festival de Eurovisión 2024, sigue siendo uno de los temas más comentados desde su victoria en Benidorm Fest. La canción ha conseguido convertirse en la segunda más escuchada de Spotify a nivel global, con más de 3,3 millones de escuchas, y la controversia suscitada por su letra ha traspasado fronteras, más aún tras las palabras de Pedro Sánchez en 'Al rojo vivo': "A la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones".

'Facha', la parodia de 'Polònia' de 'Zorra'

Precisamente, tras las declaraciones del presidente del Gobierno, ha llegado la versión de ' Polònia '. El programa de TV3, conocido por sus parodias políticas,. Acompañada de las versiones de José Luis Martínez-Almeida y José María Aznar, que además es "compositor", con los arreglos de la Fundación FAES, la presidenta de la Comunidad de Madrid se empodera de la palabra "Facha" en un videoclip en el que imita a María Bas , de Nebulossa:

En esta versión del programa catalán, Ayuso se reivindica por tener la Fórmula 1 en Madrid, "un Disneyland en Neptuno", "toros en Gran Vía" o las Olimpiadas. "Ya me podéis apoyar u os iréis de cabeza a una residencia", amenaza. Durante el vídeo, las parodias de Almeida y Aznar se preguntan cómo se lo dirán a un Alberto Núñez Feijóo que no está presente con ellos. "Si hago hospitales dicen: '¡Facha!', si no funcionan soy más facha, si digo 'Con Vox sumaría' soy más facha todavía", reza la versión de una de las estrofas más comentadas de 'Zorra'. "¡Morid de envidia, hijos de fruta!", canta también la actriz Lara Díez interpretando a Ayuso.

No ens traiem del cap la versió de "Zorra" de Nebulossa d'Ayuso ??????????#Polònia3Cat pic.twitter.com/gJq6yqBYne — Polònia (@polonia3Cat) February 8, 2024

"¡Y orgullosa de serlo! Porque esta facha que tanto temíais ha ido escalando, ¡y ahora es vuestra baza electoral!", canta la versión de la presidenta de la Comunidad de Madrid al final de la canción. El videoclip, publicado también en redes sociales, se ha hecho viral pocas horas después de su lanzamiento. En X, antiguo Twitter, ya cosecha más de 450.000 reproducciones y más de ocho mil "me gusta". Por su parte, en Youtube ha alcanzado más de 50.000 visualizaciones y más de tres mil "likes". Los comentarios hacia la sátira de 'Polònia' han sido de todo tipo, predominando una opinión positiva hacia el programa de 3Cat.

Más versiones de 'Zorra' en distintos idiomas

El "boom" de 'Zorra' ha llegado al extranjero y personas de otros países ya han versionado la canción a sus idiomas. Un ejemplo de ello es Giada Bahon, cantante, que ha publicado su versión de 'Zorra' en italiano en TikTok. Además, en el programa del jueves 8 de febrero de 'TardeAR', Antonio Hidalgo presentó las versiones del tema en ucraniano, chino y hausa, dialecto del camerunés, con el objetivo de hacerlo aún más viral internacionalmente. Incluso, a través de la inteligencia artificial, se escuchó 'Zorra' con la voz de Alaska, versión que la propia cantante aprobó.