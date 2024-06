Isabel Ordaz habla por primera vez sobre su cáncer de colon: "Estoy viva de milagro"

Por Joan Centelles Martínez |

"La Hierbas" de 'Aquí no hay quien viva' o Araceli Madariaga en 'La que se avecina' son los personajes por los que mucha gente conoce a Isabel Ordaz. Pero tras esta faceta televisiva, la actriz esconde una gran pasión por las letras y la poesía, y ha publicado varios libros. El último de ellos ha sido 'La vida en otra parte', donde relata su experiencia con el cáncer de colon que padeció y donde reflexiona sobre el sentido de la vida.

Isabel Ordaz en 'La reina del convento'

Para Ordaz,. "También es verdad que, poco a poco,. Para no ser anulada del todo", expresa en una entrevista concedida en Vanitatis con motivo de la presentación del libro. "Este libro es prosa poética libre. Necesitaba el uso de las metáforas para".

En la entrevista cuenta cómo fue el primer momento en que conoce que padece la enfermedad. "Un diagnóstico de estas características hace que todo se deshaga a tu alrededor", confiesa. "Tu futuro empieza a ser inestable o incierto. Todo se altera, todo adquiere otra dimensión. Te quedas como perpleja. Ni siquiera podía llorar". La noticia la llevó a escribir el libro por una cuestión "terapéutica" y comenzó a recordar todo lo que había antes: "El cáncer suele dejarte, en el mejor de los casos, varios años entretenida, confusa, anonadada. Desde esa perspectiva, haces un repaso de ti mismo. Como el día a día no te pertenece, el pasado sale de una manera natural". A Ordaz esta experiencia la cambió por completo: "Me he hecho más humana y saboreo aspectos de la existencia que a lo mejor antes me pasaban por alto", expresaba en la entrevista.

"Estoy viva de milagro"

Para la actriz y escritora el cáncer ya forma parte también de su pasado, pues lleva cinco años "haciendo vida normal" aunque sigue acudiendo a revisiones periódicas. En la entrevista agradeció al personal médico que la atendió y lanzó un mensaje claro sobre la sanidad: ''Yo estoy viva de milagro, y hay muchos cánceres que se están curando. Lo que hace unos años significaba muerte, ahora es una segunda oportunidad de vivir. Y por eso creo que tiene que expandirse, que la sanidad pública tiene que ser universal''.