Isabel Pantoja se moja sobre quién le parece el concursante más sexy de 'Supervivientes 2019'

Abandonados en medio de una isla desierta, los concursantes de 'Supervivientes' comparten mucho tiempo juntos y es inevitable que el roce acabe haciendo el cariño. Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio podrían no ser la única pareja que ha unido la supervivencia, tras los rumores de que Isabel Pantoja podría andar tras Colate Vallejo-Nágera. Sin embargo, la cantante ha confesado quién es el que realmente la atrae y, después de lata pa' aquí, lata pa' allá, Colate abandona esa posición.

Omar, Chelo e Isabel Pantoja, en 'Supervivientes'

Al principio del concurso, Chabelita Pantoja afirmó en el plató que existía la posibilidad de que a su madre le gustase Colate. Sin embargo, la pequeña de los Pantoja parece no conocer los gustos de su madre, ya que la tonadillera ha desmentido rotundamente a Chelo García-Cortés y Omar Montes que el ex de Paulina Rubio sea de su agrado. "A ti te ha dado un golpe de sol hoy", decía al respecto. Chelo no se quedó atrás y apoyó la opinión de su compañera: "Es lo más antisexy del mundo".

Sin embargo, la sevillana tiene varios candidatos que podrían liderar el puesto del concursante más sexy de esta edición de 'Supervivientes'. "Apañado es Albert", dijo Isabel, aunque este podría tener competencia, ya que Fabio también le resulta atractivo. Chelo quiso hacer su aportación y señaló a Omar como otro de los candidatos. La cosa no quedó ahí ya que el propio Omar le confesó a Chelo que podría haber sido una de sus conquistas si se hubieran conocido unos años atrás.

Donde hubo fuego, ni cenizas quedan

La buena relación entre Colate e Isabel Pantoja ha pasado a mejor vida. Todo empezó cuando Colate acusó a la tonadillera de haber robado una lata al grupo. Isabel intentó defenderse ante la reprimenda de sus compañeros y aseguró que no había robado nada. Tras esta acusación en directo, la relación de ambos se enfrió por completo.