Alessandro Lecquio sale en defensa de Isabel Pantoja y carga contra Colate: "Pedazo de cerdo"

La última polémica de 'Supervivientes' se está alargando hasta el punto de convertirse en una trama de intriga en la que todos nos preguntamos de dónde ha salido la lata de comida que Isabel Pantoja presuntamente ha robado. Todo comenzó con la acusación de Colate Vallejo-Nágera en directo, desde la palapa, cuando afirmó que la tonadillera se había apropiado de una lata de chóped que no era suya.

Alessandro Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa'

Pantoja no dudó en escudarse en que fue la organización quien le entregó el alimento, para después cambiar de versión y asegurar que se la dio el médico. Jorge Javier Vázquez se vio obligado a desmentir que la organización o el doctor de la isla hubiera proporcionado tal lata, por lo que Isabel Pantoja se vio entre la espalda y la pared y otra vez ha visto salpicada su imagen con la duda sobre si fue ella quién robó la polémica lata.

Alessandro contra Colate

Alessandro Lecquio se ha posicionado en contra de Colate en este tema, subrayando que lo que hizo fue "terrorífico" y "rastrero". Unas palabras duras que utilizó en 'El programa de Ana Rosa' para describir que no le pareció pareció nada bien que se acusara sin pruebas a Isabel de algo tan grave.

El ex de Ana Obregón fue más allá en su intervención y aseguró que "lo de la lata lo superó absolutamente todo". "Si es por una cuestión de pureza, denuncias y no comes, no te la comes y acusas a Pantoja... ¡Pedazo de cerdo!", sentenció. Lecquio pareció tener una opinión muy clara respecto al tema. Mientras tanto, la mayoría de espectadores siguen con la duda sobre cómo apareció la lata de chóped en el saco de Isabel Pantoja.