El concierto de casi tres horas de Isabel Pantoja en Jerez de la Frontera del 7 de agosto fue un evento que muchos seguidores de la tonadillera llevaban tiempo esperando. El espectáculo que ofreció al público estuvo repleto de euforia y empoderamiento por parte de la cantante, que aprovechó su vuelta a los escenarios para mandar más de un recado a ciertas personas, entre ellas, Kiko Rivera e Irene Rosales.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Tal y como nos tiene acostumbrados Isabel Pantoja, la intérprete cambió un poco las letras de sus canciones para lanzar un dardazo a su hijo. "Y tú viviendo con ella, que nunca te ha querido", cantaba la también televisiva, que aprovechaba para criticar a aquellos que han soltado "rumores" de ella en televisión. "Somos los que somos, los que tenemos que estar", añadía más tarde, dejando claro que está más que satisfecha con las personas que tiene a su lado en estos momentos, aunque sean pocos.

"Aunque me riñan luego, me da igual. Cuando yo salía en algunas fotos, había tanta gente, tantos 'amigos' que no se cabía en la foto. Ahora salgo con los que tengo. Con los que han quedado. Con los de verdad", insistía Isabel Pantoja entre canción y canción. Los mensajes de la cantante no pasaron desapercibidos y Kiko Rivera aprovechó sus redes sociales para devolver el revés a su madre. "Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer. La música y el arte jamás deben morir. Como madre y como persona ya es otra cosa", replicaba el DJ.

¿Y Luis Rollán?

Otra de las personas que podrían haberse visto afectadas por los mensajes no tan subliminales de Isabel Pantoja fue Luis Rollán. El que fuera íntimo de la cantante acudía al concierto, aunque en esta ocasión sin acompañar a la artista detrás del escenario, sino como uno más. En el inicio de 'Viva la vida', Rollán quiso aclarar que no se sintió aludido con el entrecomillado de la palabra amigos que recalcó Pantoja durante el evento. "Yo no voy a dejar de estar en contacto con Kiko Rivera porque no me da la gana, porque le quiero", aseguraba el colaborador, sin posicionarse por completo en esta guerra familiar.