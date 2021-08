La tarde del lunes 2 de agosto, 'Sálvame' tuvo muy presente el cumpleaños de Isabel Pantoja, especialmente cuando hace un año que su hijo Kiko Rivera descubrió que la artista le había mentido. Una fecha en la que comenzó la ruptura que ahora reina en la relación madre e hijo, algo que el programa repasó en uno de sus informes, resumen que acabó propiciando que Anabel Pantoja abandonara el plató tras romper a llorar por lo mucho que había cambiado la relación entre sus parientes y por el hecho de que su tía ni siquiera celebrara su cumpleaños a causa de ello.

Carlota Corredera habla con Anabel Pantoja en 'Sálvame'

"Nada, no pasa nada. ¿Puedo salir un rato, como hace todo el mundo, cuando necesita salir, o tengo también que ver las pintadas de mierda?", soltó Pantoja, cuando Carlota Corredera se acercó a ella detrás de plató, en referencia a las pintadas que habrían aparecido en las puertas de Cantora contra su tía. La colaboradora había abandonado su puesto durante la emisión del informe, por lo que confesó ante la presentadora que "me he emocionado y no me encuentro bien, me han venido muchas cosas a la cabeza". "Me ha removido todo mucho y necesito tiempo, no quiero llorar delante de la cámara. Es muy fuerte todo. Es demasiado fuerte todo lo que ha pasado", reconoció la colaboradora, quien se alejó de las cámaras sin poder contener las lágrimas.

"Yo no tenía ni que estar aquí hoy", manifestó Pantoja, quien fue seguida de cerca por Corredera, momento en el que añadió que "el 2 de agosto siempre he estado allí. Siempre lo pedía". "No quiero decir que ellos me hayan obligado, pero sabía que esto iba a ocurrir", matizó la sevillana, tras lo cual aclaró que no había pedido el día libre "porque no hay nada que celebrar". "Me parece surrealista todo. Y me da pena Kiko, los niños, Isa, ella, mi tío... todo", declaró Pantoja, emocionada "porque hay cosas que creo que no están correctas en el informe, pero lo respeto". La colaboradora señaló que "cuando te montan el informe y se ve toda esa película, lo flipo", para después apuntar las declaraciones de Paloma García-Pelayo en las que hablaba de una pelea entre Rivera y su tío Agustín Pantoja, algo que negó argumentando que "yo no he visto ninguna pelea ni discusión ese día".

"Me duele que pueda ser el principio del fin"

"Yo estaré donde me dé la gana y, quien no quiera tenerme en su vida, pues nada", declaró Pantoja, en medio de una conversación a solas con Corredera, momento en el que recalcó que "no quiero perder a ninguno y no tengo la culpa de lo que ha pasado", además de que prometió que "les quiero y me van a tener, unos y otros". "Cuando he visto el informe, las imágenes y el día que es, me he emocionado. Tengo 35 años y todos los 2 de agosto he estado ahí", admitió la sevillana.

La colaboradora quiso subrayar entonces que "si yo estoy mal, no quiero ni pensar ni los protagonistas. Estarán mal todos los días, pero hoy es especial". "Seremos una familia marciana, pero yo he pasado momentos muy bonitos. Me duele que pueda ser el principio del fin. Me da pena todo en general", reconoció Pantoja, tras lo cual manifestó sobre su tía que "sé que ella no está celebrando nada, está pasando un día más. Celebrando la vida y poco más".