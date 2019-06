Isabel Pantoja ('Supervivientes 2019') hace balance tras la expulsión de Chelo: "No tenía necesidad de verla"

El pasado jueves, el destierro de Chelo García-Cortés dejó completamente hundida a Isabel Pantoja. La tonadillera no ha sabido hasta este domingo que su amiga consiguió finalmente salvarse de la expulsión y ha pasado estos días echando de menos a la periodista: "Espero que esté bien. Con las ganas que tenía de quedarse... qué pena", se confesaba junto a Mónica Hoyos.

Isabel se sincera junto a Mónica

La ex de Carlos Lozano adquirió el papel de entrevistadora y reflexionó sobre la actitud que Chelo había tenido con Isabel en las últimas semanas: "Ella tenía una deuda contigo. A veces me daba hasta pena ver cómo te servía con esa devoción". Por su parte, la Pantoja reconocía la actitud servidumbre de su amiga, aunque aseguraba que siempre había sido así: "Siempre ha sido muy generosa con todo el mundo, muy cariñosa".

Fue entonces cuando Mónica aprovechó para sacar a relucir el conflicto que había enfrentado a Chelo e Isabel en el pasado: "A veces se cometen errores grandes. Era muy gordo, que no estamos hablando de que tiró la taza de café. Yo no sé si hubiera podido perdonarla". La tonadillera empezó esquivando el tema, aunque finalmente se mojó: "No tenía la necesidad de verla, pero cuando tú has querido tantísimo a una persona...", concluyó.

Así fue la despedida entre ambas

Lo que está claro es que la relación entre ambas ha resucitado tras su paso por el programa. La propia Chelo reconocía su desasosiego al tener que abandonar provisionalmente el concurso, pero admitía que su paso por el reality show de Telecinco le había compensado al menos por haberse perdonado con Isabel: "Me ha servido para reencontrarme con una de las personas que más quiero. Es mi amiga y me da igual lo que opine la gente", llegó a decir.

Mientras tanto, la Pantoja no podía reprimir sus lágrimas al ver marchar a su amiga Chelo. La tonadillera reconoció haber olvidado los malos momentos del pasado y admitió que García-Cortés había sido su verdadero apoyo en el concurso hasta el día de hoy. Ambas concursantes se despidieron con un bonito abrazo después de que Chelo prometiera "cargarse" a Carlos Lozano y apropiarse del Palafito. "Espérame hasta que yo llegue", suplicó Isabel en un ataque de sinceridad.