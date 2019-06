'Supervivientes 2019': Isabel Pantoja se confiesa y habla sobre su historia de amor con Paquirri

Si en algo coinciden todos los supervivientes es que en el concurso las horas se convierten en días y el tiempo pasa muy despacio. Después de tantas semanas viviendo en las paradisíacas playas del Caribe, los concursantes se relajan y se sinceran sobre sus vidas y sobre su pasado, como en el caso de Isabel Pantoja. La tonadillera ha recordado cómo era su vida junto a Paquirri, su verdadero y gran amor, y también ha tenido palabras para su hija Chabelita y una interesante confesión que ha generado cierta confusión en plató.

Su historia de amor con Paquirri

La cantante ha compartido con su compañera Mónica Hoyos detalles como el momento en que se conocieron. Fue en una corrida de toros a la que La Pantoja fue invitada: "", explicaba la tonadillera.

Fue un fotógrafo de la revista 'Hola' quien los presentó. "¿Tú eres la Pantoja?", una frase que a la cantante le dio "mucho coraje". Tras ese primer encuentro, ambos se prometieron a sí mismos que tendrían una historia de amor: "No se me escapa ni con alas", dijeron los dos. "Se fue directamente a la oficina de mi representante y dijo 'yo quiero la lista de las galas que tiene Isabel'", desveló la cantante. Según ella, Paquirri pasó un año yendo a verla a todos sus conciertos.

Pero el joven torero tenía ya otra familia. Con los hijos del torero la tonadillera no parece que guarde una buena relación, aunque la concursante ha admitido haber querido a Fran y a Cayetano siempre: "Los he querido siempre muchísimo porque eran de una persona a la que yo amaba".

Isabel comparte confidencias con Mónica

La muerte de Paquirri

No obstante, su amor fue algo fugaz. Su matrimonio duró poco más de un año hasta la muerte del torero: "Era tan perfecto todo... Era todo. Y todo no se puede tener". Para la cantante, Paquirri fue "la persona que más he querido en mi vida". La concursante ha desvelado que le hacía jurar a su marido que no recibiría al toro "a puerta gayola": "Pero cuando llegaba a la plaza no se acordaba de nada. Era un artista y él iba a ser el mejor", explicaba la Pantoja.

La tonadillera está convencida de que morirá siendo la viuda de Paquirri y que nunca podrá amar a nadie más como lo amó a él. Su muerte, para ella, es el episodio más negro de su vida, un momento que jamás podrá superar: "Estuve enfadada muchísimos años con el mundo entero porque no lo entendía".

Su relación con Chabelita

La cantante, además, también ha tenido tiempo de hablar de su relación con Chabelita. La concursante afirma no haberse metido nunca en la vida de su hija, aunque sí reconoce haber sido demasiado protectora con ella: "Únicamente yo no la dejaba salir sola. ¿Que he pecado de protectora? Si me lo dicen, será así. Pero no me arrepiento". Aunque siempre se ha comentado que la relación entre ambas es muy fría, las palabras de su madre demuestran lo contrario.

La tonadillera ha explicado que siempre que Isa tiene un problema, acude a su madre: "Yo sé que mi hija me ama. Cuando ella se siente mal, mal, es cuando me llama por teléfono desesperada. Cuando oigo 'mamá', me echó a morir. Porque sabe que yo soy su madre", ha explicado con su particular intensidad. La cantante ha recordado el momento de su adopción: "A mí me cambió la vida para bien". Sobre el padre de su nieto, Alberto Isla, Pantoja cree que es "un padre maravilloso" y que su hija "debe cambiar y tiene que pensar igual que cualquier madre".

Isabel tuvo un desconocido noviazgo hace nueve años

Además, entre otras confesiones, la concursante ha desvelado que hace unos nueve años mantuvo una relación con una persona durante, al menos, un año. Se desconoce por completo el nombre de esta persona, pues parece que nunca llegó a filtrarse. Ni siquiera su propia familia parece recordar esta relación.

Sin embargo, Cristina Tárrega, colaboradora de 'Conexión Honduras' y amiga personal de Isabel, ha apuntado a el cantante Juan Gabriel como posible candidato. Tárrega afirma que ambos tenían una relación muy especial y que él le ha dejado todo su legado musical. Además, Chabelita ha confirmado que Juan Gabriel le llegó a pedir matrimonio a su madre, una historia que ha dejado a cuadros al resto de colaboradores y que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar.