'Supervivientes 2019': Jorge Javier Vázquez se compromete a visitar a Isabel Pantoja en Honduras

Lo que debería ser una excepción se está convirtiendo en algo habitual en 'Supervivientes 2019'. Como cada semana, Isabel Pantoja ha sufrido un bajón anímico que le ha empujado a pedir su abandono voluntario. La tonadillera interrumpió la gala de este jueves para pedir a la audiencia que no la salvara de la expulsión.

Jorge Javier prometió a Isabel visitarla en Honduras

Y lo hizo justo antes de que se cerrara el televoto: "Le pido a toda mi gente que, por favor, no me salve. No puedo estar aquí, no me siento bien, quiero marcharme, de verdad. Yo ya quiero estar en mi casa. Por favor, os lo suplico", decía entre lágrimas la cantante. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez intentó reconducir la situación e intervino para hablar con la Pantoja.

El presentador le recordó que, a pesar de la dureza del concurso, la superviviente continuaba en el programa, y que sus bajones anímicos formaban parte de la aventura: "Incluso estos lloros forman parte de la grandeza de 'Supervivientes'". El catalán sorprendió, entonces, comprometiéndose a visitar a la tonadillera en Honduras: "Si la audiencia te salva, yo me comprometo a ir a la isla a pasar una noche contigo".

De cumplir su promesa, saltará desde el helicóptero

A pesar del compromiso del presentador, poco influyó entre los espectadores, pues las líneas se cerraron tan solo unos segundos más tarde. Tampoco la audiencia pudo valorar el alegato de Isabel Pantoja, pues fue la primera de la noche en ser salvada, dejando el destierro entre Dakota y Chelo.

Tras su salvación, Omar Montes le recordó a Jorge que debía cumplir su promesa, y el presentador no se echó atrás: "Si la organización considera que yo puedo ir, yo voy este año a 'Supervivientes 2019'", aseguró. La dirección del programa fue más allá incluso y le hizo prometer al presentador que, de cumplir su promesa, deberá saltar desde el helicóptero.