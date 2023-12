Isabel Preysler recuerda la encerrona que le hicieron para conocer a Julio Iglesias

Por Redacción |

Es una de las grandes figuras del corazón. Celebrity en todo el país y una de las caras conocidas más buscadas por la prensa y que menos veces se deja ver ante los medios, pero que esta semana ha visitado 'El hormiguero'. Isabel Preysler ha charlado con Pablo Motos sobre su documental en Disney + y ha lanzado varias confesiones de su lado íntimo.

'El hormiguero'

Tras hablar del proyecto en la plataforma de pago, el presentador de Antena 3 empezaba a tratar temas más personales de Preysler, poco predispuesta habitualmente a las entrevistas, especialmente aquellas en las que se hable de temas sentimentales:, le planteaba sin rodeos ante los espectadores del exitoso formato de Atresmedia.

La invitada daba detalles de lo que ocurrió y admitía que el cantante ya se había fijado en ella: "Un amigo mío me dijo que Julio Iglesias me quería conocer, que me había visto en una fiesta. De esas cosas que no llega el momento". "Un día hacen una fiesta en la casa de Campo donde baila Lola Flores y yo fui. Nos los encontramos y mi amigo nos toca a la ventanilla", explicaba sobre el encuentro en el que coincidió por primera vez con el artista.

Los juntaron en un coche

Isabel Preylser narraba que intentaron que se conociesen en esa fiesta: "Nos pregunta que a dónde vamos. Decimos que a la fiesta: "Nosotros también, que se venga una en el coche con nosotros, que venga Isabel". Yo digo que por qué". A pesar de intentar evitarlo, no le hicieron mucho caso: "Se pone el semáforo en verde, me echan del coche y me encuentro con Julio. Me dice: "Soy Julio". Yo le digo: "Soy Isabel". Y así nos conocimos". "Estuvimos juntos toda la noche y me llevó a casa y empezamos a salir", expresaba en esta anécdota.