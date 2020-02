Ismael rompe a llorar en 'Mujeres y hombres y viceversa': "Se ha puesto en duda hasta mi orientación sexual"

El miércoles 19 de febrero, 'Mujeres y hombres y viceversa' acogió un nuevo encuentro entre Ismael Nicolás y Andrea Gasca, durante el cual ambos se fundieron en un breve abrazo tras confesar lo mucho que se querían a pesar de todo lo ocurrido y recordar la última noche que habían pasado juntos. Unas palabras ante las que el primero acabó derrumbándose, incapaz de contener sus lágrimas, a raíz de la presión que había sufrido en el último mes.

Ismael rompe a llorar ante una emocionada Andrea en 'Mujeres y hombres y viceversa'

"He soportado muchas cosas y he llegado al límite", confesó Ismael, a punto de romper a llorar, ante una emocionada Andrea. "No es fácil que te digan que siempre te han querido", añadió Nicolás, antes hacer una pausa. "Durante un mes yo he aguantado ataques a mi familia, a mi persona, que se ponga en duda cosas tan obvias como mi orientación sexual, y todo eso por su parte y por la de su madre", manifestó Ismael, con voz entrecortada. "Pero yo no tengo nada que ver con eso", se defendió Andrea, ante lo que su exnovio prosiguió con "que ahora diga que me ha querido siempre, que quiere tener buen trato conmigo, es muy bonito, pero todo el daño que me ha hecho gratuitamente, no me lo merecía".

"Yo durante la emisión del programa, no te he mencionado en ningún momento, no me he metido contigo, no he puesto en duda tus palabras, no te he faltado al respeto", aseguró Ismael, con más fuerza. "En cuanto a lo de la orientación sexual, yo he sido la primera que lo ha desmentido. Y tú viniste diciéndome que yo lo apoyaba, cuando nunca lo he hecho", replicó Andrea, ante lo que su exnovio apuntó a que su madre había sido la primera que había declarado "que se va a conocer la verdadera cara" de Ismael. "La verdadera cara de Ismael ya se dio a conocer hace mucho tiempo, durante 'La isla de las tentaciones", declaró el aludido, tras lo cual Andrea explicó que su madre había visto las noticias sobre su orientación sexual "y le crea una duda, por eso lo dijo en el debate, no porque lo estuviera apoyando".

"Se ha dedicado a tirar piedras sobre mi tejado"

"Hay que medir las palabras que uno dice y más cuando yo no estoy presente y no me puedo defender, porque el daño que puede hacer, es mucho", manifestó Ismael. Andrea relató entonces el hecho de que su madre se había enfadado por los comentarios que el padrino de Nicolás había hecho durante el debate, como que Gasca no sabía "ni freír un huevo", que hubiera afirmado que Ismael había pintado todo el piso o que no hubiera celos en su relación. "Mi padrino me defiende porque tú y tu madre decís que yo soy un celoso, un obsesivo y que te tengo asfixiada", aclaró Ismael, antes de criticar de Andrea el hecho de que "tu madre se ha dedicado a tirar piedras sobre mi tejado cuando yo estaba callado y no podía decir nada", mientras ella sabía que ciertas cosas que decía sobre él no eran ciertas.