Óscar y Andrea, enfrentados al salir a la luz que se acostó con Ismael tras 'La isla de las tentaciones'

La noche del martes 18 de febrero, Cuatro emitió el último directo de 'El debate de las tentaciones', en el que se reunieron Andrea Gasca e Ismael Nicolás una vez más tras la grabación del especial grabado seis meses después de 'La isla de las tentaciones'. Un encuentro en el que recordaron sus mutuos reproches durante su paso por el reality y que acabó soltando la lengua de Ismael, quien acabó desvelando que habían mantenido relaciones después de que Andrea aceptara abandonar la isla con Óscar.

Ismael, Andrea, Óscar y Andrea, reunidos en 'El debate de las tentaciones'

"¿Cuento la noche que pasamos tú y yo juntos, a ver que pasó?", soltó Ismael, alterado tras su tensa conversación con su exnovia y Andrea, extentación del reality, quienes le reprocharon las mentiras que les había contado tras regresar de la grabación. "A mí no me amenaces, ¿eh?", replicó Gasca, ante lo que su exnovio matizó que "no te amenazo, pero sé sincera". "Si queremos sinceridad, vamos a tenerla, porque yo estoy dispuesto a darla", instó Ismael, serio, mientras Andrea insistía en que la noche que habían pasado juntos solo habían hablado y pasado un tiempo con un amigo en común. "Si era él el que se quería acostar conmigo y yo le dije que no. Esa es la sinceridad que tiene", le echó en cara Gasca, ante lo que su expareja recordó la hoguera final del programa. "Eliges irte con Óscar y al día siguiente vienes llorando. Te acuestas conmigo. Esa noche, duermes conmigo y te acuestas conmigo. ¿Eres capaz de decirme que no? Porque esa es la única verdad", relató Ismael, tajante, ante la sorpresa de los presentes, mientras Andrea lo negaba todo.

"Si te duele, lo siento, porque yo no he mentido a nadie. Tú, sí", señaló el exparticipante, ante lo que Gasca le reprochó que "mientes más que hablas". Una declaración ante la que Barneda invitó a Óscar a unirse a ellos, momento en el que el recién llegado declaró que "la versión que me cuenta ella es totalmente distinta a la que cuenta él". "Desde el cara a cara que tuve con Ismael, tengo la mosca detrás de la oreja, porque sinceramente, no sé a quién creer", reconoció Óscar, antes de asegurar que "confío en Andrea, pero a mí esto no me ha gustado". En medio de la conversación, Óscar le echó en cara a Gasca que no le hubiera contado que había pasado la noche con Ismael en Madrid. "Me has faltado al respeto aquí y desde el primer día que te fuiste conmigo allí", reprochó la extentación, molesto, ante lo que Andrea respondió criticando que, la primera noche tras dejar oficialmente a su novio, se hubiera ido a dormir con Rubén Sánchez para apoyarlo, iniciando un lío de reproches y versiones distintas lanzadas entre Andrea e Ismael que enfrentó a la primera con Óscar.

"No quiero saber más de esta persona"

Andrea marca distancia con Óscar en 'El debate de las tentaciones'

"¿Estáis rompiendo?", intervino Sandra Barneda, ante lo que Gasca respondió que "es lo que quiere, lo que le interesa". "Es lo que me estás obligando a hacer tú", replicó el aludido, tras lo cual afirmó que "si me hubiera contado la verdad desde el primer día, a lo mejor te hubiera podido llegar a perdonar, pero no siete meses después". "Vete con tu amiguito al trono, que es lo que quieres", señaló Andrea, haciendo referencia a la participación de Rubén como tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. "No quiero saber más de esta persona", confesó Andrea, con lágrimas en los ojos, tras un nuevo cruce de reproches entre ella y Óscar.

"Hemos pasado la noche juntos, esto podía habérmelo dicho ayer y te esperas a decirlo aquí, ¿para qué? ¿Para quedar bien, decir que me dejas y que te den lo que le han dado a tu amigo?", le recriminó Gasca a la extentación, quien señaló de ella que "eres un poco inmadura y me tienes que atacar a mí ahora con esto" y replicó señalando que Andrea no le había contado que se había acostado con Ismael. "Yo venía confiando en ti, pero si llego y me dicen esto, pues no", añadió Óscar, quien apostó por mantener una conversación con Andrea, mientras ella aseguraba que no eran pareja, para incredulidad de los presentes e incluso le reprochó que no la hubiera ido a visitar nunca porque "no le pone interés", mientras que ella sí había ido a verlo a él. Una acusación de la que Óscar se defendió recordándole que trabajaba muchas horas a la semana como para tener tiempo para viajar.