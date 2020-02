José, dolido con Christofer por romper toda relación con sus compañeros tras 'La isla de las tentaciones'

*En elaboración

El martes 18 de febrero, Sandra Barneda se puso al frente de la última emisión de ' El debate de las tentaciones ', que ponía punto final a ' La isla de las tentaciones ' con la visita del resto de sus participantes. Una ocasión que concluyó con la visita de Adelina Seres

Adelina y José durante su paso por 'El debate de las tentaciones'

"Recuerdo que Christofer, en la entrevista, comentó de ti que no se puede ser tan perfecto, que no se lo creía", señaló Barneda, durante el encuentro con la pareja. "A mí, con sinceridad, me dolió mucho cuando lo escuché, porque hemos apoyado tanto a Christofer...", confesó José, quien aseguró haberse sentido identificado con Gonzalo Montoya en sus declaraciones sobre lo mucho que habían estado ahí para Guzmán. "Hemos sido el respaldo de ese chico y yo, igual que Gonzalo, adoro y fomento mucho la amistad. Yo he apoyado mucho a Christofer y él no lo ha valorado, porque después, no ha querido saber nada", declaró José.

Unas palabras ante las que la presentadora quiso saber si esa "ruptura" por parte de Christofer se había debido a las posibles opiniones de sus compañeros con respecto a su reconciliación con Fani Carbajo. "No, no. Eso ha sido antes. Nosotros volvemos a nuestra realidad y cada uno lo hace una manera. Entre los chicos intentamos mantener el contacto para tener buena relación", relató José, quien añadió que "no se puede ayudar a quien no quiere ayuda". "Christofer no quiere ayuda", opinó el exparticipante, que se vio apoyado por Gonzalo en sus declaraciones. "Recuerdo que hizo un grupo de los cinco y de inmediato Christofer se salió. No quería tener relación con ninguno de ellos, solo conmigo", desveló Montoya, algo que José calificó de "muy injusto".

"Nos ha bloqueado a todos y a todas"

"Creo que José le dio los mismos consejos que Gonzalo: 'esta chica te puede volver a hacer daño, quiero que abras los ojos'. Y él eso, lo ha visto como un ataque", opinó Adelina, tras lo cual su pareja defendió que tanto él como Gonzalo "habían sufrido" todo por lo que Christofer había pasado en el reality. "Yo he sufrido esa relación en la villa, real. Ha sido 100% y somos personas muy empáticas. Hemos compartido ese dolor", declaró José, quien explicó que, la sensación que habían tenido los espectadores con Christofer "nosotros lo hemos experimentado por diez". "Parece que ahora se está tirando por tierra todo ese apoyo que le hemos intentado dar", señaló el exparticipante, momento en el que intervino Andreína Véliz, una de las extentaciones presentes en plató. "Tengo que comentar, que me ha llamado la atención que Christofer nos ha bloqueado a todos y a todas en Instagram, cuando todas le dimos ese hombro, hablábamos día a día con él, y pienso que es como una cachetada que nos ha dado a todos", manifestó Andreína.