Esta misma semana, la candidatura de Israel para Eurovisión 2024 con la artista Eden Golan ha quedado en el aire por la posible negativa de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a aceptar la canción "October Rain" por su excesivo contenido político, algo en contra de las normas del certamen desde hace años. Tras la negativa de la KAN a cambiar la letra, este 22 de febrero, la televisión pública israelí decidió sacar a la luz la letra completa.

Compuesta por Keren Pels y Avi Ohion,(los últimos cuatro versos), y deja claras sus referencias al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. De hecho, según recogía el medio Israel Hayom, el primero en filtrar algunos de los versos, concretamente las frases en hebreo

A dicha "indirecta" se sumaría también la mención de la palabra "flores", la cual es un término del argot que hace referencia a los soldados caídos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Todo este contenido podría suponer la baja de Israel del certamen, a pesar de que "si una canción se considera inaceptable por algún motivo, las emisoras tienen la oportunidad de presentar una nueva canción o una nueva letra", según las reglas establecidas por la UER, cuyo plazo para recibir canciones concluye el próximo 11 de marzo.

Traducción de "October Rain"

Quédate conmigo

Mírame a los ojos y mira

La gente se va pero nunca dice adiós

Alguien robó la luna esta noche

Tomó mi luz

Todo es blanco y negro

¿Quién es el tonto que te dijo

Los chicos no lloran?

Horas y horas y flores

La vida no es un juego para cobardes

¿Por qué el tiempo se vuelve loco?

Cada día pierdo la cabeza

Aferrándome a este viaje misterioso

Bailando en la tormenta

No tenemos nada que ocultar

Llévame a casa

Y deja el mundo atrás

Y te prometo que nunca más

Sigo mojado por esa lluvia de octubre

Lluvia de octubre

Viviendo en una fantasía

Éxtasis

Todo está destinado a ser

Pasaremos pero el amor nunca morirá

Horas y horas y flores

La vida no es un juego para cobardes

¿Por qué el tiempo se vuelve loco?

Cada día pierdo la cabeza

Aferrándome a este viaje misterioso

Bailando en la tormenta

No tenemos nada que ocultar

Llévame a casa

Y deja el mundo atrás

Y te prometo que nunca más

Sigo mojado por esta lluvia de octubre

Lluvia de octubre

Lluvia de octubre

No queda aire para respirar

No hay espacio

Me voy día a día

Todos son buenos niños uno por uno

La petición del Ministro de Cultura y Deportes

Ante este panorama, Miki Zohar, ministro de Cultura y Deportes de Israel, se habría puesto en contacto con el presidente de la UER, tal y como ha desvelado la KAN, para pedir que se aprobara la candidatura liderada por Eden Golan. El político ha argumentado que "Israel se encuentra en uno de sus periodos más complejos y este hecho no puede ser ignorado a la hora de elegir una canción que lo represente". Asimismo, Zohar defendió que "October Rain" "no es política y no habla de guerra o conflicto, sino que expresa los sentimientos de la gente".