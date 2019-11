Hugo, al límite ante la relación entre Adara y Gianmarco en 'GH VIP 7': "Me gustaría hablar con ella ya"

La noche del jueves 31 de octubre, 'GH VIP 7' celebró Halloween por todo lo alto, introduciendo a los concursantes en el ya famoso y temido pasaje del terror. Una novena gala de la edición en la que el programa mostró imágenes del desarrollo de la relación entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero, cada día más cerca dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, con la presencia de Hugo Martín, pareja de la concursante, en plató.

Hugo Martín, atento a la conversación del Maestro Joao y Adara en la Gala 9 de 'GH VIP 7'

El programa emitió una conversación entre Adara y el Maestro Joao, en el que la concursante apuntaba a que se sentía algo confusa acerca de su relación con Gianmarco. "Como no elijas, te pueden venir dos a la vez", declaró el vidente, después de señalar que era "de lo mejor" que le podía "pasar en la vida". "No puedes dejar que se vea ni esto. Se puede notar pero se puede desvirtuar todo, ¿sabes?", declaró Joao, antes de hacer referencia a la relación entre Estela Grande y Kiko Jiménez. "De momento no hay nada en el aire, que es importante", añadió el concursante, antes de apuntar a que Gianmarco estaba "pillado también".

"Me gustaría hablar con ella, ya. He sido bastante generoso con el programa porque siempre me han tratado muy bien", declaró Hugo, pareja de Adara, en plató. El ganador de 'GH Revolution' afirmó incluso que, de confirmarse lo que se decía en el vídeo, se había terminado el concurso para él. "Creo que estoy aquí como su pareja, la amo. Pero si ella no siente lo mismo, yo no pinto nada aquí", opinó el defensor, antes de pedir que el programa se pusiera en su piel piel ante su petición de hablar con Adara. "Aquí hay una cosa más importante", señaló Hugo, haciendo referencia al hijo que había tenido con Adara, cuando Jorge Javier Vázquez hizo referencia a la situación similar por la que había pasado Diego Matamoros.

"Espera a que salga"

Jorge Javier habla con Hugo, pareja de Adara, en la Gala 9 de 'GH VIP 7'

Fue entonces cuando el propio Matamoros se animó a darle un consejo a la pareja de Adara. "Confía en ella, espera a que salga y habláis", le aconsejó el marido de Estela. "Me parece que hasta el programa pasado ella lo consideraba un amigo y ahora con esto me demuestra que la teoría me está fallando", confesó Hugo, después de asegurar que era una persona que lo daba todo y señalar que, durante la conversación con Joao, no se le veía la cara a Adara.

Poco después, el programa emitió nuevas imágenes de la cercanía entre la concursante y Gianmarco, ante las que Hugo confesó estar "medio desconcertado". "Sigo confiando en ella, pero tengo dudas", admitió el novio de Adara, quien señaló que sería "difícil continuar" con la relación si la cosa fuera a más entre Molinero y el italiano. "Somos muy radicales. Sería muy difícil pero sería un aprendizaje", matizó Hugo, antes de apuntar a la "magia" del reality. "Yo estuve dentro y se ve de otra manera", opinó el ganador de 'GH Revolution', quien declaró que Gianmarco era "muy mala persona" y apuntó a la posibilidad de que estuviera jugando con Adara.