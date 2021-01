Jared Leto y Anne Hathaway fichan por 'WeCrashed', la nueva miniserie de Apple TV+

Apple TV+ ha arrancado 2021 acogiendo el regreso de dos de sus primeras series originales, 'Dickinson' y 'Servant', que han sido renovadas ya por otra entrega más. En febrero llegará el turno de 'Para toda la humanidad' y más adelante 'The Morning Show' o 'See' harán lo propio, pero no todo será retornos, ya que la compañía de Cupertino tiene novedades en marcha, como es el caso de 'WeCrashed'.

Anne Hathaway y Jared Leto trabajarán con Apple

A mediados de diciembre, Deadline adelantaba que Apple estaba trabajando en ese título, que podría contar con Jared Leto como protagonista. Un mes después, finalmente se ha confirmado tanto el encargo de 'WeCrashed' como que el oscarizado actor estará al frente del elenco, aunque no estará solo en ese empeño. Junto a Leto, el póster de la serie mostrará a otra estrella de talla mundial, Anne Hathaway, que, al igual que su compañero, también ejercerá de productora ejecutiva.

Ambos prestarán su talento a la adaptación del podcast "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork", que indaga en el fracaso de WeWork, una valiosa compañía emergente que cayó en picado debido a la narcisista mentalidad de sus responsables. La adaptación ha sido ideada por Lee Eisenberg y Drew Crevello, que comparten el rol de showrunners en esta producción original de Apple Studios.

Lo que está por venir

La lista de futuros lanzamientos de Apple TV+ demuestra que el futuro de la plataforma está bastante asegurado, con varios títulos que destacan sobre el resto. En 2021, si el coronavirus no se interpone, deberíamos ver la ambiciosa 'Foundation', que adapta la expansiva obra de Isaac Asimov, y la terrorífica 'Lisey's Story', que supone una prometedora colaboración entre Stephen King y Pablo Larráin. De ahí en adelante, también llegarán el drama de espías 'Slow Horses', que cuenta con Gary Oldman como protagonista; la superproducción 'Masters of the Air', que sigue la estela de 'Hermanos de Sangre'; o 'Lessons in Chemistry', el recién anunciado proyecto de Brie Larson.